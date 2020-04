$!Fallece con coronavirus el rapero neoyorquino Fred the Godson a los 35 años

El rapero neoyorquino Fred the Godson falleció este jueves a los 35 años por complicaciones del COVID-19 después de haber permanecido varias semanas en el hospital, según confirmaron amigos del artista en las redes sociales.

El músico, nacido en El Bronx y cuyo nombre real es Fredrick Thomas, fue hospitalizado a principios de abril, y este miércoles permanecía en la unidad de cuidados intensivos después de un importante pico de fiebre, aseguró a los medios uno de sus representantes. Thomas, que padecía de asma, había registrado 24 horas antes de su fallecimiento mejoras tanto en sus constantes vitales como en el estado de su corazón, aunque su función renal se había visto seriamente impactada por las complicaciones del COVID-19.

El pasado 6 de abril, el rapero publicó en las redes sociales una foto en el hospital con un respirador: "Aquí estoy con este COVID-19 de mierda. Por favor, ¡recen todos por mí!". Su pareja y madre de sus dos hijos, la artista de maquillaje LeeAnn Jemmott, confirmó a la publicación XXL el pasado 10 de abril que estaba segura de que Thomas iba a superar la enfermedad y que se le iba a quitar el respirador en breve, uno de los instrumentos médicos que más han escaseado en EE.UU. "Está luchando y está ganando", dijo entonces Jemmot. "No tiene ninguna señal de infección. Su corazón es fuerte y está funcionando bien. Sus riñones se han visto afectados pero ha empezado diálisis para limpiar las toxinas de su sangre", agregó. En 2011, Thomas fue nombrado uno de los raperos emergentes más destacados por la revista especializada XXL, y en 2012, lanzó una recopilación de canciones llamada "City of God", que incluyó colaboraciones con Diddy, Pusha T y Raekwon. Fred the Godson se une así a una larga lista de músicos que han fallecido a causa del coronavirus, como John Prine, Adam Schlesinger, Joe Diffie, Matthew Seligman, Lee Konitz, Ellis Marsalis, John "Bucky" Pizzarelli, Wallace Roney, Alan Merrill y Manu Dibango.