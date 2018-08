Fallece la cantante cristiana Evelyn Vázquez

SANTO DOMINGO. Falleció la madrugada de este viernes la cantante cristiana Evelyn Vázquez tras una larga lucha contra el cáncer, así lo informó el actor José Manuel Rodríguez a través de su cuenta de Instagram.

En el mes de abril, la cantante compartió su inspiradora historia de vida con los lectores de Diario Libre a propósito de su último concierto denominado “Evidencias”

“Yo me considero una persona resiliente que de lo malo saco lo bueno. Yo he pasado de vivir en un hogar que lo ha tenido todo, pero no funcional, a vivir una quemadura de tercer grado en el 85 o 90 por ciento de mi cuerpo cuando era adolescente, de ser diagnosticada a final del año 2014 de cáncer de mama y sobrevivir, meterme en un proceso de tratamiento agresivo en el 2015, porque era de tipo 4, donde me vi cerca de la muerte y que a los 11 meses de sobrepasarlo me regrese el cáncer, y me haga metástasis en el esternón”, confesó en ese encuentro la cantante.

“Tengo un derrame en la pleura del pulmón izquierdo, por tercera vez estoy atravesando quimioterapia de manera agresiva. Ese evento lo voy a hacer a pesar de estar en una cama, en un proceso de quimioterapia”, dijo la artista en la entrevista para Diario Libre.

Vázquez nació un 17 de abril en la ciudad de Santo Domingo, en una familia católica, donde le dieron formación de fe desde niña. Perteneció durante tres años al grupo alfareros. Se consideraba versátil, divertida, transparente y eterna enamorada de Dios.