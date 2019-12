$!Fallece Rafael Quezada, hermano de Milly Quezada

Con gran tristeza Jocelyn Arias anunció la partida del gran músico Rafael Quezada la noche de el pasado sábado 30 de noviembre. Arias afirma que el artista luchó con entereza contra un cáncer. Apenas el año pasado Quezada celebró sus 50 años en el arte.

A su hermana Milly Quezada los unía, además del amor por la música, una complicidad especial.

Rafael Quezada fue arreglista, trompetista y director de Los Vecinos que hoy lidera su hermana Milly Quezada. Fue un músico que desde temprano edad comenzó su carrera en el arte.

Sus primeros pasos los dio en la Academia Villa Francisca, en el Distrito Nacional, junto a su hermana Milly. Sin embargo, no fue años más tarde cuando la familia se muda a Nueva York, en junio de 1965, cuando el color de la vida artística comenzó a cambiar.

El artista fue artífice de la agrupación Milly, Jocelyn & Los Vecinos.

En la última entrevista que concedió a DL hizo un repaso de los 50 años que celebra en la música. Sobre su carrera dijo estar en agradecimiento con Dios: “Porque en la música me lo dio todo lo que yo anhelaba... no soy un músico formado en conservatorio... ahora tenemos en el equipo a jóvenes formados que nos acompañan en el país. Soy un bendecido, ¡me considero un fresco! Cuando Juan Luis dice que mi arreglo de “Volvió Juanita” nunca pasa de moda ¡wao!, me siento que en esa música me quedo eternamente joven. ¡Qué honor!”.