$!Famosos celebran declaración de Pablo Alborán como homosexual

El cantante Pablo Alborán es tendencia en sus redes sociales luego de reconocer su preferencia sexual hacia las personas de su mismo sexo. La publicación realizada este miércoles en su cuenta de Instagram suma más de cinco millones de reproducciones y supera los 147 mil comentarios.

Aunque muchos opinaron que no era necesario que hiciera público que es homosexual porque es parte de su vida privada, otros felicitaron su valentía de hablar sobre el tema en un momento en que artistas como Ricky Martin levantan cada día su voz para luchar por los derechos de la comunidad LGBTQ+.

Y hablando del astro boricua, este fue uno de los primeros en felicitarlo en los comentarios de Instagram. “Bravo hombre valiente”, fueron las primeras palabras de Martin. Y continuó con un consejo para que viva la vida y destacó que con este mensaje Alborán ha ayudado a miles de hombres y mujeres que temen “salir del clóset”.

“Son muchas las almas que pasan por esta vida sin llegar a aceptar su naturaleza y eso es triste. Esa batalla, ya la has ganado. Que afortunado eres. No sabes la cantidad de hombres y mujeres que has ayudado con este vídeo. Qué feliz me siento por ti. A vivir sin miedos Pablo. Te lo mereces”, le comentó Ricky Martin en su cuenta de Instagram.

Otra figura fue la actriz mexicana Danna Paola, quien le dijo: “Eres luz”.

En tanto que los cantantes dúo Piso 21 expresaron que conocen la calidad humana de Alborán. "Tu corazón está lleno de cosas enormes que aún el mundo no conoce completamente, así que cuenta con nosotros siempre porque la mejor etapa de tu vida aún está por empezar, lo que realmente nos impresiona es que vas a sacar música nuevaaaaaa, esa es la verdadera noticia y esperamos que en esos planes estemos nosotros de nuevo. Te queremos hermano".

Por otro lado, el cantante Juan Magán declaró que esta confesión del cantante de "Solamente tú" es para celebrar con más de su música.

Mientras que su amiga, la actriz Mónica Naranjo valoró que lo único que le ha importado es verlo feliz. "Amigo @pabloalboran... A mí lo único que me ha importado siempre es verte feliz. Como ser humano, lo único que te pido es que nunca dejes de bañar mi mente con esa música que haces... Ole tú!!".

La cantante mexicana Paty Cantú le respondió con un corazón, mientras que la cantante italiana Laura Pausini escribió: "Ayer, Hoy, Siempre: solamente Pablo. Se trata de eso. ❤ Mucho amor amigo mío".

Además, la actriz y presentadora de televisión Andrea Legarreta destacó que el artista abriera su corazón. "Qué bello abrir tu corazón y qué triste que en estos tiempos haya gente que sigue juzgando y atacando... A quien ames no debería de importarle a NADIE... Lo único que importa es tu felicidad!! Eres un bello ser humano! Te mando mucho amor!! ❤".

Los fanáticos también le enviaron mucho amor mediante las redes sociales y no faltaron los que lo criticaron.