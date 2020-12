$!Final de Red Bull Batalla de los Gallos se realizará en RD dentro de una “burbuja” como la de NBA

Foto: pasadas ediciones de Red Bull Batalla de los Gallos. (Fuente externa)

Este año, la Final Internacional será a puerta cerrada, sin público. En lugar del público, los MCs actuarán frente una pantalla verde en Pinewood Studios en la República Dominicana. En la pantalla de Red Bull TV, espectadores verán a los MCs compitiendo en un mundo virtual, fuera de la realidad. Es la primera vez que una competencia de freestyle hace algo así.

Batallar en frente de una pantalla verde requiere una mentalidad diferente, un proceso distinto, y un desafío para los MCs. Bnet, Campeón Internacional de 2019 dice: “realmente voy a echar de menos al público por su ruido, porque creo que una final internacional que haya público es algo que le ha aportado ese valor sentimental que puede tener- pero me enfoco igual, centrado en lo mío, en lo que me gusta hacer, en el tipo de freestyle que me gusta ejecutar y voy con esa mentalidad. Mi objetivo es tener un mejor papel que el año pasado, porque sí me quedé a gusto con el resultado, pero sé que podría haberlo hecho mejor”.