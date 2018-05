Frank Sinatra, 20 años sin la Voz del siglo XX

MADRID. De Frank Sinatra se dijo que fue “el mayor cantante del siglo XX” y precisamente en las postrimerías de esa centuria, hace hoy 20 años, falleció como uno de los mayores iconos de la música mundial con más de 1.300 canciones inmortales a su espalda, véanse “My Way” o “Fly me to the Mmoon” y 50 películas.

Escándalos amorosos

(1958) o “Frank Sinatra Sings for Only the Lonely” (1958), ganador de uno de los 11 Grammys de su carrera, hasta su versión en 1980 de “New York, New York” con Quincy Jones como productor.

Enfundado en uno de aquellos impolutos s trajes azules que tan bien lució en vida en conjunto con su líquida mirada, a la tumba se llevó un paquete de chicles, una cajetilla de tabaco, un encendedor y una botella de whisky (en el “catering” de sus conciertos se contaban por decenas, cuentan).

Con un vaso lleno de este etílico elemento solía ofrecer un brindis al público en sus actuaciones (de una marca concreta que no dudó en lanzar una edición especial bajo su nombre) y así, y con un cigarro prendido, se perpetuó su imagen cantando “One for My Baby and one more for the Road”, del musical “El límite es el cielo”

(1943).

Gracias a momentos icónicos como esos, Sinatra se empapó de inmortalidad y su fallecimiento, lejos de diluir el recuerdo, trajo consigo la periódica publicación de documentos inéditos y la reedición de decenas de álbumes en los que su canónica voz se mantiene como aval de noches eternas y mágicas.

No en vano, en su lápida no se grabó un adiós, sino una promesa de esperanza con forma de canción: “The Best Is Yet to Come”, es decir, “Lo mejor está por llegar”. Javier Herrero.