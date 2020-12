Freddie Mercury “revive” en Dominicana’s Got Talent

Los fanáticos locales de la emblemática banda británica de rock “Queen”, de seguro fue emocionante ver la presentación en Dominicana’s Got Talent, de la agrupación La Reina Tributo, una banda afincada en la República Dominicana formada por músicos de diversos países latinoamericanos.

“Este país nos ha acogido muy bien a los cuatro, tenemos ya muchos años, entre 4 y 10. Estamos acá porque nos encanta. Vivimos en Bávaro, un lugar hermoso y la gente de este país es increíblemente amable”, confesaron en entrevista para Diario Libre tras su presentación en el programa donde lograron el pase a la siguiente ronda.

La banda está conformada por el guitarrista venozalono Niger; Franco de Argentina, el vocalista; Pablo, también argentino y el mexicano Rubén.

Ellos llegaron al reality show, con la firme de convicción de mostrar su admiración por la banda formada en 1970 en Londres por el cantante y pianista Freddie Mercury, el guitarrista Brian May, el baterista Roger Taylor y el bajista John Deacon.

“La verdad es que desde Dominicana’s Got Talent nos contactaron y nos animamos a participar en el programa”, expresó.

¿Cómo surgió el tributo a Queen? El vocalista responde.

“A mí siempre me gustó la banda, pero no se me había ocurrido hacerlo hasta que me junté con Pablo tocando en un restaurante en Bávaro y una persona se nos acercó y así surgió, como a los tres meses lo organizamos y desde ese entonces tocamos en una cadena hotelera”, señaló Franco.

Con su presentación revivieron a Mercury, fallecido en 1991, logrando un parecido sorprendente. Vestidos como aquellos músicos, la banda Tributo La Reina logró pasar.