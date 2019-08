$!Ganadores y momentos de los Premios MTV VMAs 2019

Taylor Swift se llevó el premio al video del año por “You Need to Calm Down” , mientras que Rosalía y J Balvin ganaron el premio al video latino del año por “Con altura”, su canción con El Guincho.

Swift ganó el premio más importante de la noche, video del año, por “You Need to Calm Down”. Swift y varias de las personas que participaron en su video subieron al escenario para recibir el reconocimiento.

Swift arrancó los VMAs, luciendo un corsé dorado para interpretar de su himno gay “You Need to Calm Down”, que incluyó un gran arcoíris detrás de ella. Después tomó su guitarra para tocar la balada “Lover”, que da título a su álbum lanzado el viernes.

El video de “You Need to Calm Down”, una canción de Swift contra los homófobos y la gente que la critica sin razón incluyó a varios famosos como Ellen DeGeneres, Laverne Cox, RuPaul y el elenco de “Queer Eye”. El video termina con este mensaje: “Mostremos nuestro orgullo al exigir que, a nivel nacional, nuestras leyes realmente traten a todos nuestros ciudadanos igual”. Antes del lanzamiento del video Swift anunció que ella apoya la iniciativa de ley conocida como Equality Act que busca que se prohíba la discriminación por motivos de orientación sexual, identidad de género, embarazo, maternidad o alguna enfermedad.

“You Need to Calm Down” también se llevó el premio al video por una buena causa. El multifacético Todrick Hall quien ha aparecido en algunos de los videos de Swift, incluyendo “You Need to Calm Down”, recibió el honor.

“Si eres un chico que está viendo este programa y es diferente, que se siente incomprendido, te necesitamos más que nunca para mostrar tu arte, comparte tus historias, comparte tu verdad en el mundo sin importar cuál es tu identidad, cómo te identificas, a quién amas”, dijo Hall, quien fue uno de los productores ejecutivos del video.

“Money” de Cardi B ganó el premio a mejor video de hip-hop al comienzo de la noche.

“No me puedo escuchar”, dijo mientas los fans coreaban su nombre. “Ahora déjenme decir mi discurso”. Cardi B agradeció a la directora Jora Frantzis y a su equipo de estilismo.

Swift estaba empatada con Ariana Grande como la artista más nominada en los VMAs, que tuvieron como anfitrión al comediante y actor Sebastian Maniscalco. Durante la fiesta previa a la gala MTV anunció que MTV que Eilish fue nombrada arista push del año, mientras que el video de BTS y Halsey “Boy With Luv” ganó en la categoría de K-pop.