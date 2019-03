Gente de Zona y Dangond, con más de 2 millones de visitas por “El mentiroso”

Gente de Zona y Silvestre Dangond sobrepasan los 2 millones de vistas en las principales plataformas digitales con su nuevo sencillo “El mentiroso”, un tema con el que reflexionan sobre las excusas en las relaciones de pareja y que combina los ritmos latinos del pop y el reguetón con el vallenato.

Durante una gira de promoción en Miami, Randy Malcom y Alexander Delgado (Gente de Zona), dijeron en entrevista con Efe que se divirtieron mucho durante la grabación del videoclip.

El rodaje tuvo lugar en Cuba bajo las órdenes de Alejandro Pérez, quien también dirigió la producción de “La gozadera”, “Bailando” y “Traidora”.

“El mentiroso” ya ha registrado más de 2 millones de vistas en medios de difusión digitales, unos datos muy esperanzadores para el dueto cubano, que confía en que el tema “se convierta en todo un éxito”.

Entre las anécdotas del rodaje, los artistas revelaron que tuvieron que disfrazarse de mujer y que “ahora” entienden “por todo lo que ellas tienen que pasar”.

“Siempre hemos sentido un gran respeto por la mujer y, esta vez, las respetamos aún más por la cantidad de horas que demoramos para maquillarnos”, bromeó Delgado.

La canción con el colombiano Dangond se ha convertido en una llamada de atención a los hombres que engañan a las mujeres y a las “miles de excusas y mentiras” que se escuchan en los casos de infidelidad.

Malcom confesó que él se sentía “muy identificado” con la letra de este tema, sobre todo porque le recordaba su “época de juventud”.

“Yo disfruté mucho en mi juventud, no te voy a engañar. Me lo pasé en grande en Cuba y en muchas partes del mundo y ese tipo de mentiras las disfruté”, explicó convencido de que “las mujeres también se sentirán muy identificadas”.

“Saben que la mentira siempre se descubre al final”, apuntó.

Han pasado casi cinco años desde que saliera al mercado y alcanzara los primeros puestos de las listas de ventas “Bailando” (2014), la canción que Gente de Zona interpretó junto a Enrique Iglesias y a su compatriota Descemer Bueno.

“Creo que nosotros hemos sido unos bendecidos y, por eso, siempre agradecemos tanto la oportunidad que Dios nos dio de hacernos populares en el mundo entero y de que hubiera aparecido un Enrique Iglesias, un Marc Anthony o un Pitbull y que hayan tenido la delicadeza de grabar con unos artistas que no eran conocidos”, afirmó Delgado.

Si no hubiesen salido de Cuba ni alcanzado la fama a nivel internacional, manifestó Malcom por su parte, hubieran sido “igualmente felices y alegres, porque eso está en el ADN del cubano”.

“El cubano es feliz con una lata y un palo”, remarcó.

En la misma cuerda, su compañero de alineación, Delgado, señaló que él también “hubiera seguido viviendo feliz” en la isla, aunque está agradecido por la oportunidad que han tenido de “triunfar y de lograr un poquito más de lo que alguna vez” habían soñado.

Delgado recordó que los cantantes que trabajan dentro de Cuba, a menudo, han “sido vetados y poco estimulados en la industria de la música” y lamentó que “están un poco más atrás” que el resto.

El dúo caribeño también se refirió al movimiento que varios artistas, entre ellos Alejandro Sanz, Miguel Bosé, Maluma o Ricardo Montaner, han impulsado para llevar ayuda humanitaria a Venezuela.

Consideran que los artistas tienen “una responsabilidad muy grande” para que la voz de “millones de venezolanos” se pueda escuchar en todo el mundo.

Conscientes de lo que “representan” y de la “gran identidad” que han forjado en los últimos años, tanto Malcom como Delgado esperan seguir trabajando por su gran pasión: la música.

Mientras, el dúo ya prepara una gira de conciertos que en los próximos meses los llevará a escenarios de Estados Unidos, América Latina y Europa.

Alexander Delgado avanzó que está preparando una canción a dúo con su hijo -quien lleva su mismo nombre-, pues “desde pequeño siempre ha apuntado maneras de artista”.

“Él no tiene miedo de presentarse en público. Yo creo que ya es artista y siempre que se sube a la tarima nos roba el show”, afirma el orgulloso padre.

“Espero que algún día pueda dedicarse a la misma profesión”, dijo Delgado.

Los ganadores de un premio Grammy Latino en 2016 al mejor álbum de fusión tropical por su primer disco, “Visualízate”, no han parado de producir música desde entonces.

Las colaboraciones de Gente de Zona con diferentes artistas transitan de su compatriota Diana Fuentes (”La vida me cambió”) a la explosión de la reina del pop Kylie Minogue (”Stop Me From Falling”).