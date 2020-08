Gilberto Santa Rosa estrena "La Familia", primer tema de disco recopilatorio

'Este disco va a dar buena suerte, porque en una ocasión empezamos a negociarlo con una casa disquera y no se dio, después vino la pandemia y así, hasta el día de hoy que lanzamos el primer sencillo', explicó.

"La familia", un tema de la década de los 50

Pero, para "calentar los motores" de los seguidores de la salsa, Santa Rosa lanzó 'La Familia', una composición que se remonta a la década de los 50 por el fenecido músico cubano José Curbelo e interpretada en su agrupación por el icónico Mon Rivera y en la Orquesta de Ray Barretto en la voz de Tito Allen.

"Pienso que esta canción está llena de alegría y buena vibra, de esa que contagia y necesitamos siempre. Además de que mi querido hermano Tito Nieves me acompaña y cantar "La Familia" y en familia es más especial", expresó Santa Rosa, conocido como 'El caballero de la salsa'.

'Espero que el público disfrute mucho este tema, que es una probadita del ritmo y el tipo de música bailable que les compartiré próximamente en mi nuevo disco', agregó Santa Rosa, quien celebra el lanzamiento de este nuevo sencillo coincidiendo con su 58 cumpleaños.

Siete años de trabajo musical para hacer "Colegas"

Según contó Santa Rosa a Efe, la idea realizar este disco surgió hace siete años, cuando 'decimos en el argot de la música, a curarme con colegas', entre ellos, Johnny 'Dandy' Rodríguez y Orestes Vilató, 'dos figuras importantes de esta música y percusionistas, que entraron en el mambo'.

"Traje a Orestes y a 'Dandy' e hicimos una sesión de tres canciones. Terminamos los arreglos y me empecé a entusiasmar", recordó Santa Rosa de aquel momento, del cual prosiguió contactar a otros colegas, entre ellos, Sammy García, Jimmie Morales y Pablo García.

"Poco a poco empecé a hacer un repertorio de diez canciones. Entonces para ponerle la voz, pensé contactar a cantantes amigos míos y ahí nació la idea de hacer 'Colegas", agregó Santa Rosa.

"Colegas" constará de una gama de talento salsero

Así, en el disco participan Tito Rojas, Luisito Carrión, Isaac Delgado, Víctor Manuelle, Justo Betancourt, Miguel Ángel Barcasnegras 'Meñique', José Alberto 'El Canario', Maelo Ruiz, Choco Orta, Germán Oliveras, Yan Collazo, Nino Segarra, 'Pirulo', entre otros.

"Llegamos hasta 19 canciones, porque cada vez que me entusiasmaba, y pues salían más canciones", apuntó Santa Rosa.

"Esto es un disco de fanático, que sabe que la música que está ahí es un poco rebuscada. Me divertí mucho haciendo este disco", aseguró Santa Rosa.

El intérprete adelantó hoy a Efe que el próximo sencillo del álbum será "Que se sepa", tema original de la orquesta cubana Los Van Van, pero que despuntó la orquesta de Roberto Roena y su Apollo Sound, y que regrabó con "Pirulo" para 'Colegas'.

El ser independiente le ayudó a hacer "Colegas"

La decisión y oportunidad para que Santa Rosa terminara este proyecto musical también se deben a que éste ya no está atado a ninguna disquera, lo que le da una mayor libertad de trabajar sin un calendario en específico para producir temas o álbumes.

'Antes el calendario era diferente. Antes entregabas el disco completo, te lo producían y ellos sacaban un sencillo y a los dos meses, sacaban el disco completo. Y ahora van sacando sencillo cada vez que lo sientas y se consume más rápido', explicó.

Sin embargo, Santa Rosa dijo sarcásticamente que proyectos musicales como "Colegas", le provocan "miedo", porque "estas cosas me entusiasman y me impulsa a hacer una segunda parte, pues otros colegas se me quedaron fuera".

"Es una fiesta de talento con música de veteranos y gente joven", describió el disco.