Gloria Trevi opina: “Prefiero llenar tres arenas que estarme comiendo un Grammy”

La cantante mexicana Gloria Trevi tiene una canción con la reguetonera Karol G, quien no fue nominada este año al Premio Grammy Latino.

Y al ser abordada sobre lo que piensa de la controversia con los urbanos y su “pataleo”, ‘La Trevi’ tuvo mucho que decir sobre el tema y la controversia con la Academia Latina de la Grabación.

“Yo estoy de acuerdo con los comentarios de hizo J Balvin, incluso, y me gustaría comentar más. Aunque tengo colegas que admiro y que están siendo reconocidos por su trabajo, los admiro y me da gusto. Sinceramente creo que de una u otra manera, se han hecho las nominaciones en base a una ignorancia y sus intereses”, dijo la artista a People En Español.

En cuanto a reconocimiento por logros en su carrera, una nominación al Latin Grammy la tiene sin cuidado.

“En la vida me han nominado y he visto unas nominaciones ridículas en calidad de música, pero bien por las personas que las reciben porque yo sé que los emocionará. [A mi] no me emocionaría nada, pero nada, tener una nominación a un Grammy. Yo, un Grammy me lo paso por el arco del triunfo”, recalca la intérprete de “Pelo suelto” a la referida revista.

“Pero a mi me vale porque yo prefiero llenar lugares, tres arenas que estarme comiendo un Grammy, porque un Grammy no le da de comer a mi familia y a todo mi equipo de trabajo. Creo que han perdido credibilidad. A mi me parece que hay una flojera para escuchar el trabajo de otros artistas”, remató la artista.

Gloria Trevi continúa realizando presentaciones en Estados Unidos y se detuvo en Chicago, donde tuvo una emotiva presentación en celebración de sus 15 años de libertad.