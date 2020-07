$!Greeicy, Turizo y Nicky Jam lideran las novedades musicales de la semana

Lo nuevo en la música en inglés es:

1.- «Shoot for the Stars Aim for the Moon» es el disco póstumo del rapero estadounidense Pop Smoke, quien murió hace cinco meses durante una asalto en su casa.

2.- «Wash Us In The Blood» es una colaboración entre Kanye West y Travis Scott. El tema, mezclado por Dr Dre es parte del nuevo disco del marido de Kim Kardashian.

3.- Idris Elba vuelve a demostrar su talento musical con “One Fine Day”, una canción al ritmo de dance, en el que comparte créditos con el cantante británico Tiggs Da Author y el grupo “The Knocks”.