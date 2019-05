¡Habla Marc Anthony! Emme heredó su talento

¡De tal palo, tal astilla! es una frase que le va muy bien a Max y Emme, los hijos de Marc Anthony y Jennifer López.

Recientemente la madre publicó un vídeo mostrando que su hija tiene dotes de cantante al interpretar una canción de Alicia Keys “If I Ain’t Got You”.

En las redes sociales el comentario recurrente era “Igualita a su papá” o “Heredó el talento del padre”.

Marc Anthony se refirió públicamente sobre el tema al ser abordado en el programa de radio del locutor Enrique Santos en Miami.

Y esto fue lo que declaró el salsero: “Emme tiene una gran voz fuerte. Yo le pregunté ¿por qué cantas? y ella me dijo -porque se siente bien, papi- y es la mejor respuesta. Tengo otro vídeo de ella en un ensayo es increíble”, dijo orgulloso.

Agregó que desea que la música logre lo mismo que hizo en él: “La música fue una gran parte de mi vida cuando crecía, espero que haga en ella lo que hizo en mí. Y si eso es lo que ella quiere hacer... bueno... que lo haga porque le gusta, no porque tiene que hacerlo, no por fama, ni por popularidad, o por likes, esa respuesta que me dio, era la correcta”, expresó Marc.

El intérprete de “Vivir mi vida” dijo que Max también canta y es muy apasionado. Los hermanos tienen 11 años.