$!Hasta la madre de J Balvin criticó su canción con Tokischa, y esto fue lo que dijo

Desde que sacó la canción y videoclip del tema Perra en colaboración con la controversial exponente urbana dominicana Tokischa, el colombiano J Balvin ha recibido críticas por todos lados, al punto de decidir retirar el audiovisual de la plataforma YouTube. Aunque ha recibido críticas hasta de la vicepresidenta de su país, sin dudas la que más debe afectarle es la de su progenitora, que no dudó en regañarlo públicamente por la misoginia que muestra en el video de la canción.

De acuerdo a reseñas de su país, con mucha vergüenza por el contenido del video en el que se ve al cantante con una expresión machista, llevando con unas cadenas a dos mujeres pintadas de negro y con orejas, simulando ser perras, Alba Mery confesó que esa escena le causó repulsión y que no pudo terminar de ver la producción musical.

“No seguí viendo el video... pues no veía a mi Josecito por ninguna parte. No podemos idealizar a nadie, pues él tiene sus defectos y sus cualidades”, completó “Albita”, como le dicen cariñosamente a la madre del reconocido reguetonero. Pese al desacierto, la mamá de J Balvin pidió a sus seguidores que no lo estigmaticen, porque sencillamente su hijo “se equivocó”.