Integrantes de ‘NSYNC’ se reúnen para recibir su estrella en el Paseo de la Fama

LOS ÁNGELES. La banda NSYNC ya tiene su estrella de la fama en Hollywood. Ellen de Generes tuvo unas cariñosas palabras para los chicos de la agrupación formada en Orlando, Florida. “La banda está formada por “el guapo”, “el chico malo”, “el sensible”, “el sexy” y Joey. Hay una razón para que estén aquí: Ustedes son la banda sonora de una generación entera.”

“Un chico de Mississipi, que iba a una iglesia bautista del sur y de un pueblo donde todos sabían todo de ti, pero yo tenía un secreto: Era Gay. ¿Eres gay? Sí, lo soy. Pensé que si salía ahí fuera y contaba la verdad, se acabaría todo. Tantas noches salí al escenario y veía tantos fans gays y yo quería decirles que yo era ustedes. ”

“A nuestros fans, no puedo agradecerles más. Es increíble que no hayamos sacado un álbum en años y estén aquí apoyándonos en este día”. “Estos 4 chicos significan tanto para mí y somos realmente una familia. No sé si pueda decirlo con palabras cuanto significan para mí. Les amo, chicos. No me toquen...” Una emotiva ceremonia, la de la estrella de la fama de Hollywood para NSYNC.