“It’s Britney’s museum, b*tch”: el mito de Britney Spears ya tiene su muestra

El icónico instituto de “...Baby One More Time”, el paisaje marciano y rompecorazones de “Oops!... I Did It Again” o el tórrido avión de “Toxic”. Todo eso forma parte de “The Zone”, el museo “pop-up” (temporal) que rinde homenaje en Los Ángeles (EEUU) al mito de Britney Spears.

“’The Zone’ es más que un museo ‘pop-up’: es una experiencia inmersiva para ensalzar y celebrar la vida y carrera de Britney Spears”, aseguró a Efe Shannon Ramírez, una de las creadoras de este espacio.

Con 2,800 metros cuadrados de exposición, “The Zone”, que permanecerá abierto hasta el próximo 26 de abril, cumple uno de los sueños de los fans de Britney Spears: entrar en los videoclips de su estrella favorita e, incluso, compartir protagonismo con ella en alguno de esos videos.

El viaje al mundo de Britney en “The Zone” comienza con “...Baby One More Time”.

Un ambiente de colegio noventero, con mochilas colgadas en los pupitres, recibe a los visitantes con una pizarra con la frase “Hit Me Baby One More Time” y un pequeño vídeo de Felicia Culotta, que interpretaba a la maestra de “...Baby One More Time”.

De ahí se puede pasar al famoso pasillo de taquillas, que contiene secretos para quienes abran los armarios (y también para quienes activen la alarma de incendios).