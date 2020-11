$!Jordana B.: “Mi estilo es inclasificable. Ése es el juego, que no se pueda definir”

“La gente piensa que tus canciones hablan de ti, pero a mí me gusta hablar de otra gente o de otras hipotéticas vidas que podría tener yo misma. Mezclo algo de ficción y algo de realidad, porque lo que más me gusta del mundo es escribir historias”, explica la artista en entrevista con Efe .

“Este es un proyecto que me ha costado muchísimo sacar adelante y, si lo he conseguido, es por el apoyo de la gente, porque ha gustado y me han dicho ‘no pares’, que es lo que me ha animado a continuar. Es un proyecto un poco raro, porque al principio no se sabía si era poesía, música u otra cosa.”, señala la artista.

“Muchas veces cuando estamos dentro de algo no nos damos cuenta de su importancia, pero me gusta mucho vivir con la misma ilusión que tendría mi yo de 12 años si hubiera sabido que iba a escribir historias, a escribir canciones, a publicar poesía”, afirma ante su nueva etapa profesional, en la que cree que hay muchas cosas buenas por venir. “Si no vives con esa ilusión no tendría sentido vivir”.

“Siempre he vivido rodeada de teatro, crecí acompañada por la compañía de teatro de mis padres”, cuenta, “y de ahí mi amor por el guión y crear historias, y que lo que más me guste de los conciertos sea esa parte teatral, porque mi propuesta artística busca serlo. Es algo que he hecho desde el principio y que ahora espero poder hacerlo de una manera aún más grande”, agrega.

“Aunque me haya ido de pequeña, la mitad de mi familia es argentina, yo me he criado con mi padre que es de allí, y muchas veces me dicen que soy muy intensa, muy pasional, que me expreso de forma como muy grandilocuente, y creo que es sobre todo eso lo que se me ha quedado de allí”.

Y añade: “también el tema de la comida, de los sabores argentinos, que es algo que busco constantemente”.

“Madrid tiene la magia de la noche, pero en el terreno cultural Buenos Aires se lleva la palma. En Madrid tenemos muchas ganas, pero nos dan pocas facilidades”, asegura una de las voces emergentes de la escena musical española, en la que antes de la pandemia “se empezaba a vislumbrar una nueva “Movida”.

“Hay muchísima gente con ganas de enriquecer el panorama musical, que no tiene ningún tipo de facilidad para entrar, para darse a conocer. Este año, además, ha habido un montón de discos que se han perdido por no haber podido tener una presentación, por no poder estar presentes porque, se puede hacer un ‘streaming’, pero nunca será lo mismo que un concierto”.

Por Miriam Soto.

EFE/REPORTAJES