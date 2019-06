$!Joven que dice ser hija de Fernando Villalona vuelve al ataque; denuncia complot

A continuación su reacción:

“Esa ‘abogaducha’ de 5ta tramposa desde que vi que llegó y la dueña bajó a saludarla me puse chiva. Muy conveniente que los resultados llegaron el mismo día que yo llegué si tenían que salir 1 semana después; yo vine a vacacionar, no a recoger específicamente esos resultados.

Llamé al laboratorio 2 veces y me dijeron que los resultados no estaban listos, que estarían listos para el 19 (de junio) y ya ellos tenían el resultado en las manos hacia un día y a mí me decían que no estaban listos, pero prepárense que no saben con quien se están metiendo, tal vez creen que soy una idiota que cualquiera engaña y se la entran en un bolsillo.

La prueba de ADN con el algodón se hace con dos y ellos lo hicieron 4; la misma abogada dijo que él tenía que viajar al otro día, después del día que ella misma fijó para el ADN, sin embargo, él nunca viajó; tenían todo muy fríamente calculado pero se le va a caer su teatro. Voy a ver donde van a meter la cara luego de la vergüenza.

Ustedes pueden engañar al hombre en la tierra pero ahí arriba hay un Dios que no lo engaña nadie. Después que él publicó los resultados yo estaba en Miches el viernes y él tenia una fiesta en Miches y me mandó a buscar a mí y a mi hijo no sé para qué si supuestamente no soy su hija porque quería ver y conocer a mi hijo. Lo abrazó con un amor. Yo lo vi y me quedé igualita y él me dijo ‘Hola’ con una sonrisa en sus labios y fue donde mi y me abrazó y me dio un beso. Dije, es el remordimiento matándolo”.

A todo esto, la joven reitera que no lo hace por interés, sino por su tranquilidad emocional.