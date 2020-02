$!Julieta Venegas se saca lo más “Íntimo” para volver a su natal México

“Íntimo” no se basa en ningún álbum, aclaró, sino que recoge las creaciones y reinterpretaciones que quiso llevar al escenario en un ambiente cercano.

“Cuando empecé ‘La Enamorada’ (participó en la obra como actriz) pensé que por qué no hacer canciones. Primero las canté y las quise grabar. Di una vuelta para volver al estudio y estuve muy bien. Volví a mi mundo y fue lindo reconectar”, detalló la mexicana, quien dijo que al principio de la experiencia no pensaba en hacer un álbum.

El monólogo y el disco hablan del amor hacia la familia en la voz de una mujer que nunca ha tenido contacto con nadie.

“Todo lo que hacemos y nos une es amor. (...) Hay que inventarnos el amor a nuestra manera”, comentó.

HEREDANDO EL PRIVILEGIO DE SER MUJER

Venegas también se encuentra muy conectada con temas como el feminismo, que intenta transmitirle a su hija de 10 años Simona y que refleja en sus nuevas composiciones.

“Me siento muy conectada con la temática de las mujeres. México está muy pendiente del tema desde hace años pero sigue igual, si no cada vez peor. Hay una nueva generación de mujeres que están saliendo a hablar temas que estaban en el ‘clóset’. El aborto siempre se queda atorado en un tema de si las mujeres tienen derecho de abortar o no y ahora se discute desde otro punto”, opinó.

También se mostró comprometida con la marea verde, un movimiento que promueve la libertad de las mujeres para abortar, y con la erradicación de la violencia de género y de todo tipo en México y en toda Latinoamérica.

En cuanto regresar a México a vivir, Venegas se mostró dubitativa, aunque dijo saber que por ahora quiere seguir viviendo en Argentina.

“Vivir en Buenos Aires me da libertad, me siento libre de hacer otras cosas allá. Siempre le digo a mi hija que somos de dos países y aunque extraño un montón México soy consciente de mi decisión y me gusta vivir allí”, terminó.