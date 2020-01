$!Justin Bieber estrenó Season, su nuevo documental

El artista regresa para dar un vistazo más profundo sobre su vida. Aunque este tipo de documental no es algo nuevo en su carrera. A diferencia de Never say Never y Rise to Fame, en los que hablaba de su acenso a la fama, en Season el artista está dispuesto a mostrar sus demonios.

En el primer capítulo se puede ver como Justin va cambiando su apariencia con los años y como luego de más de 100 shows de su gira mundial Purpose, se cansa de los escenarios y decide que es tiempo de parar.