$!La aparatosa caída de Karol G durante concierto en Miami

La artista empezó a cantar su tema ‘Ahora me llama’, que interpreta junto a Bad Bunny, en la cima de unas escaleras, cuando, al parecer, dio un paso en falso que la hizo rodar por más de 15 escalones. La colombiana terminó en el piso casi en posición fetal hasta que una de sus bailarinas llegó para ayudarla a ponerse de pie. Como toda una profesional, se levantó y siguió como si nada hubiera pasado.

View this post on Instagram

Poco después, entre lágrimas, la ‘Bichota’ se refirió a lo sucedido: “Creo que se me partieron todas las uñas. Yo creo que se me partió una rodilla... Me duele todo, pero nada”, dijo para luego explicar que se encontraba demasiado emocionada por haber llenado la arena en la que se presentaba en Miami, razón por la que probablemente se produjo su caída.

La colombiana irrumpió en llanto y se quedó en silencio por unos segundos para luego pedir a su fanaticada presente que se olvidara de lo sucedido, ya que ella quería que todo fuera perfecto esa noche.