$!La difícil adolescencia de Romeo Santos antes de convertirse “El rey de la bachata”

Con 40 millones de álbumes vendidos, más de 100 millones de sencillos y más de 30 millones de seguidores en las redes sociales, Romeo Santos destaca en Twitter, con esa naturalidad y sencillez que le caracterizan: “Orgulloso de ser latino. Orgulloso de ser bachatero y orgulloso de no tener que cambiar mi lenguaje”.

Hoy se codea con los grandes de la música y su fortuna aumenta con cada canción que compone. Pero no siempre fue así. El cantante y compositor Romeo Santos , a punto de cumplir 40 años, tuvo una adolescencia y una juventud difíciles antes de convertirse en “El rey de la bachata”. Aún así, nunca dejó de ser auténtico y confiar en sí mismo.

Santos combina los éxitos de Aventura, con su faceta de creador musical, y compone para artistas como Wisin & Yandel, Don Omar, o Thalía, para quien compuso, e interpretó, el cálido tema “No, no, no”.

Un ejemplo fue la pasada Navidad, cuando para despedir 2020 el cantante dio a conocer por las redes sociales que sería papá por tercera vez. La noticia fue toda una sorpresa hasta para sus fans, quienes no sabían, a esas alturas, que la pareja estuviera esperando otro bebé:

A pesar de su fama internacional, Romeo Santos es muy celoso de mantener al margen de los focos su vida privada. Es muy poco lo que se conoce del verdadero Anthony Santos, el no artista, salvo lo que él mismo decide compartir.

Es ahora cuando cambia su nombre artístico por Romeo Santos, porque -según ha confesado el propio artista- “era extremadamente tímido cuando empecé. No sabía cómo actuar en el escenario y hasta evitaba tener contacto visual con el público. De ahí que creara un alter ego a la manera del galán de ‘Romeo y Julieta’, con el fin de transformarme sobre el escenario en una especie de Romeo moderno”. Algo que le dio confianza y, visto los resultados, no cabe duda que consiguió.

“Ya ustedes conocen mi manejo en el ámbito personal, pero hay felicidades íntimas que me gusta compartir con los que me aman y me aprecian #3#BabySolano”, escribió Romeo junto a dos fotos en la que aparece abrazando a su esposa embarazada y en otra, ya posterior, el pequeño pie del bebé, de nombre Solano.

Otro episodio de su vida privada que sí reveló el cantante, se remonta precisamente a su primera paternidad, muy distinta a la de ahora, y que vivió con tan solo 18 años.

Un duro bache emocional que le hizo huir en un primer momento preso del miedo y de la inmadurez de la edad, para volver poco después y asumir plenamente su responsabilidad. La vida le hizo madurar y ahora, en su plenitud, sigue disfrutando de su hijo mayor.