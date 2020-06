$!La dominicana Techy Fatule lanza 'Todo' en momento especial para las mujeres

Se trata de una canción atemporal porque, de acuerdo con la también productora, 'no suena ni de muy de ahora ni de antes. Es del tipo de canciones que toda la vida te va a recordar a alguien o a algo que viviste', apuntó Fatule, de 33 años y que a los 4 ya pertenecía al elenco infantil del conocido programa Don Francisco, del presentador chileno Mario Kreutzberger.

En 'Todo', compuesto hace dos años, la también productora le canta al amor y al desamor y se estrena con un particular video grabado con un celular en la casa de la cantante en medio de la actual situación que vive el país por la pandemia del coronavirus, y en el que participó parte de su familia, entre ellos, su esposo.

Parte del éxito de ese disco o de su sencillo 'Volverás' se debió al internet, una herramienta que ha transformado la industria de la música, según admite Stephanie Fatule, verdadero nombre de la cantante, a quien en septiembre de 2017 Juan Luis Guerra invitó a cantar en el United Palace de Nueva York.

'Ahora estoy en casa y hay gente en Chile, Argentina o España escuchándome, antes si yo no visitaba esos países y no hacia prensa era muy difícil que me conocieran', confiesa la arista, hija del cantante y actor Carlos Alfredo Fatule y de la comunicadora y motivadora Tania Báez.

Eso sí, señaló, 'es muy importante' dar buen uso a esta herramienta y, sobretodo, mantener la calidad de la música.