$!La elevada cifra de descargas que ha roto Luis Miguel en Spotify

Luis Miguel sigue más presente que nunca en las nuevas generaciones, y no precisamente por el éxito de la serie sobre su vida en Netflix, sino por el repunte de su música en las plataformas streaming.

Prueba de ello es que ha conseguido un nuevo récord en la plataforma de música Spotify, ya que el “Sol de México” es el primer mexicano que supera la barrera de las cinco mil millones de descargas de todo su repertorio musical, según certificó la referida aplicación.

Pero, ¿cuál es la canción mejor valorada? En México es “Ahora te puedes marchar” (1987), uno de sus mayores éxitos.

Este hit de su álbum “Soy como quiero ser” ostenta la suma de 300 millones 989 mil 47 reproducciones en Spotify y mensualmente tiene 11,139,775 millones de oyentes.

Del top cinco de las más populares en la aplicación, la número uno es “Hasta que me olvides”, escrita por el maestro Juan Luis Guerra.

Y tiene sentido, ya que ese tema aparece en el primer capítulo de la segunda temporada y fue dedicada a su madre, Marcela Basteri.

En la cuenta de Instagram del cantante se compartió el récord en Spotify.

Según el medio Unotv.com, una casa financiera de Australia usó datos de la plataforma Kworb sobre las ganancias y recaudaciones que obtiene Spotify, así que informó los artistas con las canciones más escuchadas en cada país para estimar cuáles son los temas con mayor valor en dólares.

La investigación denominada The Most Valuable Song from Every Country (La canción más valiosa de todos los países), ha destacado el valor económico de cada canción gracias a la plataforma Kworb enfocada en los números de Spotify.

Según esta investigación, las canciones del intérprete han sido descargada por más del 80 % de la población mundial.

No hay dudas de que el éxito de la nueva temporada de “Luis Miguel, la serie” le ha caído de maravilla por el consumo de su catálogo discográfico en plataformas digitales como Spotify.