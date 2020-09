La impactante historia del Trío Matamoros y el ciclón San Zenón, 90 años después

De Miguel Matamoros a Dagoberto Tejada

El relato coincide con lo descrito por Miguel Matamoros al legendario sociólogo dominicano, Dagoberto Tejeda Ortiz, en el año 1971 y que fue publicado originalmente bajo el título “El Ciclón y los Matamoros” en la revista Última Hora el 3 de octubre de 1998, (p. 36.):

“En el año 1930 nosotros fuimos a Santo Domingo por primera vez; sí recuerdo que en esos días tomó posesión de la presidencia Rafael Leonidas Trujillo. Allí nos cogió eso, y el ciclón San Zenón, dos días antes de la fecha que teníamos señalada para regresar a Cuba. Ese día del ciclón amaneció lloviendo muchísimo y había mucho viento y nadie se atrevía a salir a la calle; nosotros vivíamos en la casa de una amiga llamada Luz Saldaña. Entonces yo le digo a Siro y a Cueto: –Oigan, voy a salir–, y por mucho que traté no pude hacerlo. El ciclón causó más de cuatro mil muertos y veinte mil heridos”, dijo el artista.

“El viento era tan fuerte que se llevaba las tejas del techo de la casa donde estábamos. Yo salí de la sala y me metí en la cocina, me escondí debajo del fogón de mampostería, de esos de tres o cuatro hornillas, llegó el momento en que yo creí que no hacía el cuento. El ciclón hizo mucho daño, y a mí me hizo mucho daño porque vi mucha gente muerta... Después que salimos de Santo Domingo yo compuse ese Son que se llama “El Trío y el Ciclón”, sentenció el artista.