$!La JCE responde a Bonny Cepeda y le aclara que vota en Puerto Rico

El merenguero Bonny Cepeda denunció este martes que aunque su cédula establece que su mesa electoral está en el país, aparece registrado en el padrón electoral de dominicanos en el extranjero y vota en Puerto Rico, donde residió por varios años.

Ante la inquietud del director de orquesta y cantante, la Junta Central Electoral (JCE) le respondió al intérprete de “Una fotografía” y le aclaró que su formulario de empadronamiento tiene fecha del 7 de enero del 2015 que precisa que vota en Puerto Rico, a pesar de que su cédula le indica que la mesa electoral está en República Dominicana.

“[ACLARACIÓN] Respecto a una denuncia presentada por el destacado artista Bonny Cepeda, tenemos a bien informar que consta en el sistema de cedulación su Formulario de empadronamiento firmado de fecha 07/01/2015, con sus datos de domicilio y lugar de votación en Puerto Rico”, fue el mensaje del organismo rector de las elecciones en la cuenta de Twitter.

En un video colgado en su cuenta de Instagram, Bonny Cepeda se quejó de que no puede viajar el próximo 5 de julio a Puerto Rico a ejercer su derecho al voto. Dijo que su recinto de votación está ubicado en la Escuela República de Haití del ensanche Luperón, de acuerdo con su cédula de Identidad y Electoral, y según verificó en la plataforma de la JCE.

“La intención yo la desconozco, no sé cuál es, pero aunque me falta mi voto, siempre habrá un resultado, porque no puedo viajar a Puerto Rico”, se quejó.