La lujosa colección de autos de Cardi B

La rapera de origen dominicano Cardi B llevó sus seguidores a su garage donde mostró la lujosa colección de autos que tiene y la de su esposo, el rapero Offset. Los vehículos de ambos suman alrededor de 10 de las marcas más exclusivas, pero lo sorprendente es que, como es de esperarse, muchos están cubiertos de polvo por el poco uso.

El año pasado el sitio celebritynetworth.com valoró su fortuna en US$8 millones de dólares y presentó una lujosa colección de autos valuada en US$1,200,000., pero esta cifra ha aumentado puesto que otras ‘monturas’ se han agregado al hogar de los exponentes del rap.

Dentro de la colección de autos tiene un Lamborghini Aventador y un Lamborghini Truck color azul; ostenta un Mercedes Benz 4matic que lo compró especialmente cuando dio a luz a la niña Kulture por la comodidad que tiene dentro.

También tiene un Bentley Bentayga color naranja, Rolls-Royce Wraith, Mercedes-Benz G-Class y hasta un McLaren naranja.

Su esposo Offset, que presume con igual algarabía que ella, una monstruosa camioneta Ford F-150 de gama eléctrica.

Durante la hilarante entrevista en el segmento “Carpool Karaoke” del The Late Show with James Corden que le realizaron a Cardi B en diciembre del 2018 el público descubrió que ella no sabe manejar, a pesar de que hasta ese momento tenía en total cinco autos: un Lamborghini Boxer, otro Lamborghini Truck, un Bentley, una Suburban y otro que no especificó, a lo que el presentador le cuestiona: ¿cuál es el punto de tener tantos vehículos si no sabes manejar”, y ella en respuesta, dijo soltando una carcajada: “Tomarme fotos en ellos”.

