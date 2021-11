$!La princesa del pop, por fin libre a los 40

La ‘princesa del pop’ festejará un cumpleaños muy especial. Britney Spears, la adolescente que a finales de los noventa conquistó la fama a golpe de “Baby One More Time”, cumple 40 años de edad, iniciando una nueva etapa de su vida en la que recupera su libertad personal y artística.

Los baches y la tutela paterna quedan atrás

“Quiero poder casarme y tener un bebé. Tengo uno [un DIU] puesto para que no me quede embarazada. No quieren que tenga hijos, ningún hijo más”, dijo la cantante en el juzgado durante una llamada el pasado verano, según publicó la revista People.

No obstante desde 2019 un tutor profesional se venía encargando de la tercera faceta de la existencia de Britney: sus asuntos particulares.

Carrera temprana y fulgurante

Su carrera, que en aquel momento quedaba eclipsada por su vida privada, había empezado muchos años atrás.

En 1998, Spears comenzó a sonar en todas las radios con “Baby One More Time”, la canción que la hizo famosa.

Antes de cumplir los 17 años, aquella chica que nació en McComb, Misisipi, se crió en Kentwood, Luisiana, y había empezado a cantar y bailar de pequeña, se convirtió en un fenómeno de masas, pero su éxito no llegó de la noche a la mañana.

Con ocho años de edad se presentó al casting para el programa de Disney “The All New Mickey Mouse Club” (M.M.C.), aunque a pesar de haber impresionado al jurado no fue seleccionada porque era muy joven.

Britney hizo anuncios de televisión, participó en el musical “Ruthless” y acudió a la escuela Professional Performing Arts School, en Nueva York, durante tres veranos, según publicó ‘Rolling Stone’ en 1999.

Finalmente, en 1992, cuando iba a cumplir los 12 años de edad, esta vez fue aceptada en el programa M.M.C., uniéndose al reparto como una ‘Mouseketeer’, una presentadora de sketches de comedia y de canciones en vivo, junto al elenco.

Después del que programa saliese de antena, la cantante llegó a un acuerdo con la discográfica Jive Records, con quien lanzó su primer single.

Su primer álbum, homónimo, se lanzó a principios de 1999. Un año después llegó “Oops!... I Did It Again”. En 2001 vio la luz “Britney”, al que siguieron “In the Zone”, en 2003; “Blackout”, en 2007; “Circus”, en 2008; “Femme Fatale”, en 2011; y “Britney Jean”, en 2013.

Su último trabajo de estudio hasta la fecha es “Glory”, publicado en 2016.