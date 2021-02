$!“La Real Musa” señala al asesino de “Mc Yow”; pide a los prófugos entregarse

Al acudir al tribunal, la rapera se desligó nueva vez de las acusaciones, asegurando que no tiene valor para cometer un crimen como el perpetrado contra MC Yow.

La rapera conocida como “La Real Musa” volvió a reiterar que no tuvo nada que ver en el asesinato del también cantante urbano conocido como “MC Yow”.

La cantante aseguró además que Kelvin Ramón Comprés Taveras, alias Burente, de 39 años de edad, fue la persona que ultimó al talento urbano, indicó Agenda 56.

Cuando fue detenida, el lunes, La Real Musa se declaró inocente en el hecho sangriento que consternó a la sociedad francomacorisana al quedar grabado en videos en una cámara de seguridad.

“Si Dios quiere todo se va a resolver, gracias a que el teléfono de él está ahí, ahí están las personas intelectuales, los que organizaron eso, yo no tengo que ver nada con eso”.

Según su relato, “me monté simplemente en la guagua, me dijeron que vamos a hacer una diligencia, fue con mi consentimiento que me monté, pero a mí nadie me va a acusar de ese muerto porque él es mi amigo, y todo va a salir a la luz”.