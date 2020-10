La resurrección de una de las bandas más emblemáticas de heavy metal

Además del adelanto ‘Shot in the dark’, las canciones ‘Realize’, ‘Rejection’, ‘Through the mists of time’, ‘Kick you when you’re down’, ‘Witch’s spell’, ‘Demon fire’, ‘Wild reputation’, ‘No man’s land’, ‘Systems Down’, ‘Money shot’ y ‘Code red’ componen el decimoséptimo álbum de AC/DC desde su debut en 1975.

Allí la Royal Australian Mint (la Fábrica de Moneda del país) acaba de lanzar una colección de siete monedas para homenajear al grupo: seis monedas de 20 céntimos inspiradas en los discos 'High Voltage', 'TNT', 'For those about to rock', 'Dirty deeds done dirt cheap', 'Back in black' y 'Ballbreaker', valoradas en 15 dólares, y una moneda de un dólar australiano con el logo de AC/DC y bañada en plata, valorada en 90 dólares.

Se estima que las ventas del álbum superan los 50 millones de copias, lo que lo sitúa como el tercer álbum más vendido de la historia, sólo superado por ‘The Dark Side of the Moon’, de Pink Floyd, y ‘Thriller’, de Michael Jackson.

Sólo en Estados Unidos, ‘Back in Black’ ha vendido 25 millones de copias.Tal hito no sólo marcó el destino de la banda, sino de todo un género musical, y convirtió rápidamente a Brian Johnson en otro mito del rock, un estatus que ha mantenido durante cuatro décadas a pesar de los problemas de audición que le hicieron abandonar los escenarios en 2016 y pusieron en peligro su carrera musical.

'Hells Bells', 'Shoot to thrill', 'What do you do for money honey', ‘Givin de dog a bone’, ‘Let me put my love into you’, ‘Back in Black’, ‘You shook me all night long’, ‘Have a drink on me’, ‘Shake a leg’ y ‘Rock an roll ain't noise pollution’ son las canciones del mítico álbum de portada negra, en la que sólo aparece el nombre del grupo y el título del disco remarcados por una tenue línea gris como tributo a Bon Scott.