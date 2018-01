Lady Gaga y Pink actuarán en los Grammy

LOS ÁNGELES. Las cantantes Lady Gaga y Pink actuarán en la próxima edición de los Grammy, informó la Academia de la Grabación en un comunicado de prensa.

La 60ma edición de los Grammy, los galardones más importantes de la industria musical, también contará con la participación en directo de Little Big Town y Childish Gambino, el proyecto musical del actor Donald Glover (“Atlanta”).

Además, Patti LuPone interpretará la canción “Don’t Cry For Me Argentina” y Ben Platt abordará un tema del musical “West Side Story” como parte de un tributo conjunto y especial a los éxitos de Broadway de los compositores Andrew Lloyd Webber y Leonard Bernstein.

Los Grammy se celebrarán el próximo 28 de enero en el Madison Square Garden de Nueva York y tendrán al humorista James Corden como maestro de ceremonias.

Los raperos Jay-Z y Kendrick Lamar, con ocho y siete nominaciones, respectivamente, parten como favoritos para unos premios en los que el éxito latino “Despacito”, de los puertorriqueños Luis Fonsi y Daddy Yankee, tiene tres nominaciones: mejor canción, mejor grabación y mejor actuación de pop de un dúo o grupo.

Entre los nominados, figuran. En a la mejor Grabación del Año; Redbone – Childish Gambino; Despacito – Luis Fonsi y Daddy Yankee con Justin Bieber; The Story of O.J. - Jay-Z; HUMBLE. – Kendrick Lamar; 24K Magic – Bruno Mars. En álbum del año compiten: Awaken, My Love! – Childish Gambino; “4:44”; Jay-Z; el disco “DAM” de Kendrick Lamar, “Melodrama” – Lorde “24K Magic DE Bruno Mars.