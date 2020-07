$!Lamentan partida de Víctor Víctor en las redes sociales

Gran pesar ha causado la partida la tarde de este jueves del destacado cantautor dominicano Víctor Víctor a los 71 años, quien se encontraba en la unidad de terapia intensiva del Hospital General Plaza de la Salud, por complicaciones generadas por el coronavirus.

Desde artistas, políticos y usuarios de las redes sociales, la población ha expresado su tristeza por la partida del cantautor de “Mesita de noche” que hizo grandes aportes a la música dominicana.

El expresidente de la República, Leonel Fernández, manifestó un profundo pesar por el fallecimiento del destacado cantautor dominicano. “Víctor Víctor fue secretario de Cultura en nuestro primer gobierno y creador de imborrables piezas de nuestra música. Su legado trascenderá su lamentable desaparición física. Paz a su alma y consuelo a sus familiares”, expresó en su cuenta de Twitter.

La artista criolla Charytín Goyco dijo que hoy es un día de luto para República Dominicana: “Ha partido al cielo nuestro grandioso artista y adorado amigo Víctor Victor #vitico... Siempre te recordaré y estarás en mi corazón!!!! .......Vuela alto hermano..... Amen!!”.

El cantautor y embajador dominicano ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), José Antonio Rodríguez, compartió unos sentidos versos en honor a su amigo y hermano, Víctor Víctor: “Lloré porque sé que es desde lo más profundo de su corazón.

“No te atrevas a irte dejando tantos sueños inconclusos. No te atrevas a dejarnos con la pena sin tu risa.

No te atrevas a perder esta batalla, que tu vida esta llena de otras mucho más fuertes y peligrosas y lograste salir sin un rasguño.

No te atrevas a levantar un vuelo sin la compañía de tantos como yo que necesitamos de tus alas.

No te atrevas a apagar tu sonrisa contagiosa y necesaria en tantas reuniones donde la seriedad se perdía con tus inteligentes ocurrencias.

No te atrevas porque, aunque insistas, somos muchos los que detendremos tu partida.

No te atrevas hermano y maestro del alma.

No relajes con eso de dejarnos sin ti!

No te atrevas coñazo!!!”

La comunicadora Milagros Germán en su cuenta de Twitter dijo estar sin palabras para expresar el profundo dolor que le causa la muerte de su amigo. “Un artista sensible, gran cantautor, un hombre comprometido con su pueblo y sus causas. Ve tranquilo y en paz de vuelta a casa Vitico. Aquí todos te echaremos de menos y te cantaremos”, escribió.

El comunicador Félix Victorino se refirió a quien fuera su compañero de labores en CDN canal 37. “Victor Víctor, guardaremos muy dentro de nosotros tu recuerdo melódico, tu aporte social y tu talento profesional, siempre y para siempre en nuestra “Mesita de noche”.

El cantautor e hijo del periodista Huchi Lora, Janio Lora, expresó con una imagen junto a Víctor Víctor que “Una lámpara que enciende la habitación con toda su alma”.

Otro cantautor de generaciones recientes que tiene una gran influencia del también productor musical es Pavel Núñez, quien escribió: “Si tuviese nombre de persona el amor hacia un amigo, ese nombre sería Vitico. Padre, hermano, a veces hijo... en él he tenido todos los aprecios... “yo tengo un amigo sonero que en las navidades no me felicita, con su marca y su sombrero va de caballero brindando sonrisas, ese amigo es santiaguero, nació en los pepines y tiene su mesita, yo tengo un amigo sonero que en las navidades no me felicita”, así dice una canción que le escribí hace tiempo, así somos, tan irreverentes entre nosotros que es de reverencias ante ti Vitico”.

La senadora electa por el Distrito Nacional, Faride Raful, con una imagen junto a Víctor Víctor Manifestó: “Te me fuiste Vititico. Yo que te necesito tanto y más ahora. Me engañaste haciéndome pensar que esto era una etapa que ibas a superar. Vuela alto y guárdanos un espacio intemporal para encontrarnos. “Te busco volando en el cielo, el viento te ha llevado como un pañuelo viejo. EPD”.

El político y embajador dominicano en Washington, José Tomás Pérez, calificó como ‘impactante y desgarradora’ la noticia la muerte de “nuestro querido Víctor Víctor. Mis más sentidas condolencias a sus familiares”, reaccionó en su cuenta de Twitter.

La comunicadora Pamela Sued tiene una historia casi personal con Víctor Víctor además de admiración. Sued confesó que gracias a él sus padres se enamoraron. “Con el corazón hecho pedazos. Hoy se nos fue un grande, Víctor Víctor. Gracias por tu música, tus canciones, tu bachata y tu mesita de noche. Gracias por contribuir a la causa de que hoy yo exista [mi papá y Vitico le llevaban serenatas a mi mamá]. Vuela alto. Te amamos mucho. Eternamente”.

Los merengueros Eddy Herrera, Milly Quezada y Sergio Vargas también lamentaron el deceso de su colega.

Otros usuarios en las redes sociales están poniendo versos de sus emblemáticas canciones y otros que lo conocieron compartiendo una fotografía con el destacado músico.