$!Lana del Rey, de youtuber a diva musical

Del Rey habló sobre su pasado con el alcoholismo: “Bebía mucho en aquel entonces. Bebía a diario. Bebía sola. Gran parte de ‘Born To Die’ trata acerca de esa época. Me decía a mí misma: ‘Estoy jodida. Totalmente jodida’. Era como tener un lado oscuro, emocionante, pero que iba ganándome la partida cada vez más”, dijo en la publicación GQ.

Por lo demás la carrera imparable de la actriz parecía haber sufrido una pausa a raíz de que en febrero de este año tuviera que cancelar su gira europea por salud: “Lamento decepcionar a todos a última hora, pero esta enfermedad me ha cogido por sorpresa y he perdido totalmente mi voz para cantar”, dijo en un comunicado.

Después de eso, comenzó en 2019 una relación con el policía Sean Larkin. Pero, en marzo de 2020, este anunció la ruptura entre ambos a The New York Times, aunque afirmó: “nos seguimos llevando igual de bien que el primer día”.

A partir de ahí, Lana lanzó otros cuatro discos: “Ultraviolence” (2014), “Honeymoon” (2015), “Lust For Life” (2017) y “Norman Fucking Rockwell!” (2019). Como canciones, destacan además “Born to Die”, “Summertime Sadness”, “Young and Beautiful”, “Blue Jeans”, “High by the Beach”, “Dark paradise”, “West Coast” o “Love”, entre muchos otros temas.

RENACIENDO EN MEDIO DE LA POLÉMICA

No obstante, recientemente anunció en redes sociales que en septiembre verá la luz su nuevo disco, que llevará el nombre de “Violet Bent Backwards Over the Gras” y en el que, según había explicado anteriormente, abundará el “spoken word” (será más hablado que cantado) con aires poéticos.

El anuncio, sin embargo, estuvo acompañado de controversia. Y es que Del Rey publicó un mensaje en el que expresaba su postura respecto al feminismo y la industria musical femenina que sacudió internet: “Doja Cat, Ariana (Grande), Camila (Cabello), Cardi B, Kehlani, Nicki Minaj y Beyoncé han logrado ser números 1 cantando sobre ser sexis, ir desnudas, follar, ser infieles...”, dijo en su Instagram.

Y preguntó: “¿puedo volver a cantar sobre lo bien que me siento al estar enamorada, aunque la relación no sea perfecta, sin que se me crucifique y acuse de romantizar las relaciones abusivas?”.

Lana confesó estar “cansada de escuchar a cantantes y compositoras decir que ‘glamurizo’ el abuso, cuando yo solo soy una persona glamurosa que canta sobre relaciones basadas en el abuso emocional y que están muy presentes actualmente en la sociedad”.

“Me parece patético que me acusen de retrasar varios siglos los avances que hemos conseguido”, añadió, y recalcó: “tiene que haber sitio en el feminismo para mujeres que actúan y se visten como yo”. Un texto que levantó controversia y provocó reacciones negativas tanto entre los internautas como entre otras "celebrities".

Ariana Grande dejó de seguir a Lana del Rey tras una conversación privada, según EDM Radio, y Doja Cat lanzó una indirecta en su Instagram (“la pandilla ya ha hundido el barco”, dijo). Además, fue acusada de racismo por haber mencionado a tantas cantantes negras y/o latinas, por lo que respondió a las críticas en un vídeo de Instagram.

“Cuando dije mujeres que se parecen a mí, me refería a las personas que no parecen fuertes o necesariamente inteligentes, o con el control. Se trata de abogar por una personalidad más delicada, no me refería a mujeres blancas”. Y aclaró que el haber mencionado a esas artistas fue “porque son mis cantantes favoritas”.

Una sucesión de declaraciones y sucesos que han hecho que el anuncio de ese nuevo disco, y estar celebrando su 35 cumpleaños, así como el lanzamiento reciente de una nueva canción (“Patent Leather Do Over”), se vean eclipsados por la polémica.