$!Las memorias del Beatle tranquilo

El país asiático, al que regresó en numerosas ocasiones, marcó la vida de Harrison: no sólo influyó en los últimos trabajos de The Beatles, sino que allí conoció y se hizo amigo de Ravi Shankar, del que fue alumno y a la vez mentor, difundiendo en Occidente la música de Shankar.

“Sin duda, hubo un momento en que quedó claro que nosotros no estábamos locos, pero que lo único que teníamos que hacer era llegar a una ciudad y la gente se pondría a romper los escaparates y los policías se caerían todos de sus motocicletas”, recuerda Harrison, que confiesa haberse equivocado al pensar que en la India no les conocería nadie.

El autor de ‘Something’

“En realidad, nunca me he visto como una persona que compone canciones a modo de oficio. Muchos compositores sí que lo hacen. Supongo que alguna vez sí me habré visto de esa manera sin ser consciente de ello, pero no con frecuencia. Mi principal objetivo es desprenderme de algo que me inquieta, desahogarme, en lugar de ‘ser un compositor’”, confiesa Harrison a su interlocutor.

Un músico tan excepcional como místico, que dejó para el recuerdo canciones como la que da título al libro que recoge sus memorias, ‘I Me Mine’, ‘Something’, ‘Here Comes the Sun’ o ‘While My Guitar Gently Weeps’ o ‘My Sweet Lord’.

“Fuera cual fuera la fuente de inspiración, siempre era un privilegio ser testigo del nacimiento de una canción y poder contemplar cómo se manifestaba la fuerza creativa de la musa en plena faena. George podía andar toqueteando la guitarra, el ukelele o el piano y, de pronto, parecía sumirse en una suerte de trance, como si ella le hubiera dado un golpecito en el hombro para anunciarle su inminente llegada”, recuerda su viuda Olivia Harrison en la introducción del libro.

El propio Harrison explica que compuso ‘Something’ al piano mientras The Beatles grababan su célebre ‘Álbum Blanco’ en los estudios de Abbey Road. “Me tomé un descanso cuando Paul estaba haciendo algunas sobregrabaciones, entré en un estudio vacío y comencé a componer”.

Aquel tema no fue incluido en el disco que estaban grabando, sino en ‘Abbey Road’, el último álbum que harían juntos los cuatro de Liverpool, y es quizá el mayor éxito de Harrison con The Beatles y la más versionada.

Para componer ‘My Sweet Lord’, su mayor éxito en solitario y el sencillo más vendido en Reino Unido en 1971, a Harrison le inspiró la versión que hicieron los Edwin Hawkins Singers de ‘Oh Happy Day’, aunque tuvo dudas a la hora de hacer la canción por su mensaje religioso.

“Preveía que un montón de gente reaccionaría de una manera rara. Muchas personas tienen miedo de las palabras ‘Señor’ y ‘Dios’ y, por alguna extraña razón, les incomodan”, apunta Harrison quien, con la canción, se propuso hacer que un tema pop occidental fuera el equivalente a un mantra que repite una y otra vez palabras sagradas, en este caso un ‘Hallelujah’, que más acaba tornándose en ‘Hare Krishna’, “para que la gente cantara el Maha Mantra”.