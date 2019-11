Latin Grammy, de éxitos y anécdotas

El día anterior, en la pregala, había expresado: “Sinceramente, me siento algo ridícula. Vengo así vestida, de rosa y “glitter”, cuando en mi país todo arde”.

La artista ganó el premio al Mejor álbum de música alternativa por “Norma” y se lo dedicó a su país.

Asimismo, aprovechó el momento para dedicarle unas palabras a su tierra: “Chile, me dueles por dentro, me sangras por cada vena, me pesa cada cadena, que te aprisiona hasta el centro. Chile afuera, Chile adentro. Chile al son de la injusticia, la bota de la milicia, la bala del que no escucha. No detendrán nuestra lucha, hasta que se haga justicia”.

Al tema se refirió también Cami, la artista chilena nominada a Mejor nuevo artista: “Tengo mi corazón en Chile totalmente. Está siendo extraño, entiendo que se nos da un micrófono. la posibilidad de dar un mensaje y la música es un modo de protesta”.

UNA NOCHE DE HOMENAJES.

El gran homenajeado fue el colombiano Juanes, que en la gala del jueves se sumó a la lista compuesta por Joan Manuel Serrat, Shakira, Miguel Bosé, José José, Gloria Estefan, Julio Iglesias, Caetano Veloso y Marc Anthony, quienes recibieron este reconocimiento anteriormente.

La mayor sorpresa para el autor de “La camisa negra” fue la presencia de Lars Ulrich, el baterista de su banda favorita, Metallica, quien fue el encargado de entregarle el premio a Persona del Año.

Mientras uno de sus ídolos le dedicaba unas palabras, Juanes no podía disimular su asombro y se llevaba las manos a la cabeza en símbolo de incredulidad.

“Una de las razones por las que hago música es por ustedes”, le reveló el colombiano al miembro de la banda estadounidense.

Una emocionada Thalía tan bién recibió el premio a la trayectoria por sus dos décadas de carrera.