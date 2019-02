Leo Dan: “Ahora la música se consume muy rápido”

A sus 76 años y con casi 60 en los escenarios, el cantante y compositor argentino Leo Dan, una leyenda de la música popular en Iberoamérica, dice que todavía se pone “un poco nervioso” y habla de “responsabilidad” antes de un concierto.

El cantante conserva la voz y las fuerzas suficientes para enfrentar sus próximos “compromisos” (conciertos) que tiene en su calendario hasta junio, mientras que durante febrero cumplirá una gira por Estados Unidos donde se presentará en California, Nueva York y Washington, lo que indica que su retiro no está nada cerca.

“Tenemos compromisos hasta junio y eso me pone un poco nervioso y no es que no tenga fuerzas o no esté bien de la voz pero (cantar frente al público) es una responsabilidad”, dijo el cantante a Efe en entrevista telefónica.

“Les dije a mis hijos (que integran su grupo de acompañamiento) que se comprometan un año más y después trabajaríamos a ‘salpicones’ (esporádicamente)”, añadió sonriente.

A su edad, Leopoldo Dante Tévez, su nombre real, contó que su música y sus canciones están ‘como los buenos vinos, entre más viejos, mejor”.

“A la música le pasa lo mismo que al vino, las canciones te gustan o no, yo hice canciones que el corazón me decía y que el alma me dictaba”, contó.

Con más de 1.500 canciones compuestas, más de 70 álbumes grabados y decenas de éxitos, el argentino explicó que aunque en el mundo musical los productores recurren a éxitos probados en la actualidad “se sigue haciendo buena música, pero ahora lo que pasa es que se consume muy rápido”.