$!Lil Nas X se lleva el premio MTV al mejor videoclip del año, pero su vestuario opaca su galardón

Lil Nas X se llevó este domingo el MTV Video Music Award (VMA) al mejor videoclip del año, el más codiciado, por su tema “Montero (Call me by your name)”, pero no fue lo único que ganó pues su atuendo fue uno de los más deslumbrantes de la alfombra roja.

El rapero, cuyo nombre real es Montero Lamar Hill y tiene 22 años, recogió la estatuilla del astronauta en el Barclays Center de Nueva York, imponiéndose a pesos pesados como Ed Sheeran (“Bad Habits”) o The Weeknd (“Save your tears”).

“No he dado esto por sentado, los quiero”, dijo emocionado el cantante, que previamente protagonizó una de las actuaciones más espectaculares y que recorrió la alfombra roja con un vestido largo que dejaba uno de sus hombros descubiertos, complementándose con unos pantalones blancos, los cuales llamaron la atención de sus fans.