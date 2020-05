$!Lila Downs refleja en 'El Silencio' el sentir de la población ante COVID-19

La cantante mexicana Lila Downs refleja en su nuevo sencillo 'El Silencio' el sentir de muchas personas durante la cuarentena debido al COVID-19, en una época de miedo a la enfermedad y soledad por el aislamiento.

'Fue inspirada en el momento en el que me vine a encerrar. Tenía el temor de que posiblemente yo tenía COVID-19 porque un compañero bajista pensaba que lo tenía. Sentí temor, empieza uno a pensar que a lo mejor puede ser el final y esos sentimientos son fuertes', explicó a Efe la cantante, que se encuentra actualmente haciendo cuarentena en el estado de Oaxaca, en el sur de México.

La canción, compuesta junto a Paul Cohen, es una indagación en el interior de las personas, algo habitual en Downs, que suele adentrarse en pensamientos universales desde los suyos propios.

'El temor es el sentimiento que más me gusta explorar por medio de la música porque creo que es exorcizarlo de cierto modo, y no me gusta sentir temor', expresó.

'El Silencio' empezó siendo una ranchera y se convirtió en reggae que tiene partes habladas, lo que para la artista fue importante porque es una buena manera de decir las cosas que quería expresar a pesar de que, dijo, el canto es su vida.