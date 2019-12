Lo que trae el golden buzzer de Charytín para la semifinal de DGT: “quiero que la gente vea un artista libre”

Desde que inició la competencia los actos de Alejandro Moss han ido in crescendo . Él mostró su experiencia desde la primera nota que salió de su boca y gracias a esto logró arrebatarle el Golden Buzzer a Charytín. Ahora, asegura viene con un acto igual de exigente que los anteriores, con el que busca afianzar su espacio en la competitiva final de Dominicana’s Got Talent.

“Cada vez me he sentido más motivado por el apoyo del público, y de la gente que está siguiendo el trabajo que estamos haciendo. Entonces trato de buscar una canción que me rete más como cantante y artista, con la que pueda sentirme conectado”, expresó al tiempo de asegurar que con la escogida para esta acto de la semifinal lo ha conseguido.

“Con esta canción de este miércoles quiero que la gente vea un Alejandro libre, que está dispuesto a darlo todo que confía en si mismo y en su talento, y que lo único que quiere es que la gente se divierta con la música que hace”, expresó a Diario Libre.