$!Los 50 de Thalía: 10 cosas que quizás no sabías de la estrella mexicana

Thalía celebró en todas sus redes sociales su cumpleaños número 50 y sus seguidores hicieron lo propio al recordar no solo los mejores momentos de la cantante mexicana, sino las razones por las que la aman.

“¡Happy birthday to me! 50, y así vivo mi vida “sin-cuenta” de aquellas malas experiencias, sino más bien aprendiendo de ellas. Sin-cuenta de las personas que me hirieron, sino atesorando a las personas que me aman”, escribió en Instagram para enumerar una gran lista de enseñanzas que ha vivido en este número de años.

A continuación, presentamos 10 datos que quizás no conocías de la denominada “Princesa del pop latino”.

1. Ariadna Thalía Sodi Miranda nació en Ciudad de México el 26 de agosto de 1971. Es hija de Ernesto Sodi Pallares científico, criminólogo y escritor, y de Yolanda Miranda Mange una empresaria.

2. Es la menor de cinco hermanas: Laura Zapata, Federica, Gabriela y Ernestina Sodi.

3. Thalía practicaba deporte desde niña, especialmente gimnasia, pero también béisbol.

4. Con tan solo telenovelas en su filmografía, entre ellas “Marimar” y “María la del barrio” es considerada por muchos la reina de este género.

5. Empezó en 1986 con “Pobre señorita Limantour” y siguió en 1987 con “Quinceañera”. Su primer protagónico fue “Luz y sombra”.

6. Por la novela “María la del barrio” (1995-1996) surgió un romance en la vida real con el actor Fernando Colunga.

7. La cantante tuvo un breve tiempo en la banda Timbiriche, de donde salió Paulina Rubio, considerada una de sus rivales en la música.

8. Arrasando” (2000) fue el álbum que la catapultó como la estrella latina de hoy; fue producido producido por Emilio Estefan y de esa producción sale “Amor a la Mexicana”.

9. Su primera participación en una película fue en “La guerra de los pasteles” (1979), pero su nombre no aparecía en los créditos.

10. En el año 2000 se casó con el empresario Tommy Mottola, expresidente de Sony Music y tuvo dos hijos.

Sobre su cumpleaños

Entre regalos, risas y bailes, muy característicos en Thalía, la cantante agradeció a sus padres, a su familia, a sus amigos y a sus seguidores por darle vida y acompañarla en todos los trayectos.

Recientemente Thalía presentó lo que aseguró ser uno de los discos más personales e importantes de su carrera, 'DesAMORfosis', en donde además de componer, produjo varios temas por lo que fue para ella un gran reto profesional.

Actualmente, su telenovela “Marimar” se exhibe en Brasil. El público ha hecho el #ThalíaChallenge recordando sus icónicos looks, canciones y telenovelas.