$!Los Grammy se llenan de nostalgia

Homenajes a Kobe Bryant

La anfitriona Alicia Keys, acompañada por Boyz II Men, cantó a capella “It’s So Hard to Say Goodbye to Yesterday”. “Aquí estamos juntos en la noche más grande de la música celebrando a los artistas, pero para ser honesta nos sentimos increíblemente tristes ”, dijo Keys. “En este momento Kobe y su hija Gianna están en nuestras almas, están en nuestros corazones, en nuestras plegarias, están en este edificio”, agregó. Antes, Lizzo interpretó “Truth Hurts” y “Cuz I Love You” tras declarar: “Esta noche es para Kobe”.