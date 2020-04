$!Luis Fonsi: 'Cuando termine la cuarentena voy a salir como un toro al ruedo'

El cantautor puertorriqueño Luis Fonsi no ha dejado de trabajar durante el mes que lleva aislado en su casa. Sin embargo, tras pasar un cumpleaños sin poder abrazar a sus padres y extrañando los escenarios profundamente, dijo a Efe que ya sabe que 'cuando termine la cuarentena' va a salir 'como un toro al ruedo'.

Pero mientras aguanta esas ganas locas de Volver a recibir la energía de la gente', Fonsi regresa en estos días a la televisión en inglés.

Comenzará este sábado con una participación en el concierto 'One World', organizado por Lady Gaga para recaudar fondos para los esfuerzos de la Organización Mundial de la Salud, para contener y aminorar los efectos del coronavirus.

Luego, el lunes se convertirá en el único artista latino en participar como juez invitado en el reality 'Songland', de la cadena estadounidense NBC, en el que un grupo de compositores competirán, con la ayuda de productores de la industria, para convencer a Fonsi de que incluya uno de los temas en su nuevo disco.

'Yo que soy compositor sé que es un trabajo hermoso, al que muchas veces no se le da el crédito que merece', indicó el artista al explicar sus razones para haber participado en el programa del que se declaró fan y que 'es uno de los poco' que ve en televisión.

Fonsi reveló que ya grabó la canción ganadora, luego de rodar el programa a principios de año en Los Ángeles (EE.UU.), y que incluso la cantó y presentó a su público en un concierto el 14 de marzo pasado en Orlando, el último día antes de acatar las ordenes de confinamiento.

'Ya lo he hecho parte de mi nuevo disco', dijo, al asegurar que el lanzamiento oficial lo hará la semana que viene.

Para evitar que se le escapara algún detalle que pudiera arruinar la sorpresa de quién será el compositor ganador en la transmisión de este lunes, Fonsi declinó hablar más de la experiencia, que describió como 'un honor'.

EL LATINO GANG EN ONE WORLD

El artista puertorriqueño, conocido en todo el planeta gracias a la revolución de su tema 'Despacito', encabeza con J Balvin, Maluma y Jennifer López la presencia latina en el concierto 'One World' de Gaga, que este sábado se transmitirá a nivel mundial por televisión, radio y plataformas de internet.

'Yo interpretaré dos canciones', contó tras declararse agradecido de que lo 'hayan invitado a este magno evento'. Para Fonsi el hecho que haya muchos artistas hispanos en un cartel que incluye a los Rolling Stones, Elton John, Andrea Bocelli, Paul McCartney y Stevie Wonder, entre muchos otros, representa 'lo relevante que es la música latina a nivel mundial'.

Además, marca la generosidad con la que el llamado 'Latino Gang' está abordando las necesidades desatadas por la pandemia de COVID-19: 'La mayoría de nosotros se ha entregado a ayudar y acompañar a la gente', destacó.

En ese sentido, reveló que desde el principio se ha dedicado a hacer todo lo que puede 'por colaborar a mitigar esta experiencia tan dura'.

Hasta ahora ha participado en una decena de conciertos que se han transmitido en televisión en América Latina y Estados Unidos, todos los días está apoyando a una pequeña empresa desde sus redes y está planificando la forma 'más eficaz' en la que su fundación puede colaborar.

UN CUMPLEAÑOS AGRIDULCE

Fonsi cumplió 42 años este miércoles 15 de abril y, por primera vez en su vida, lo pasó en casa con su esposa, la modelo española Águeda López, y los dos hijos de ambos Mikaela -de 8 años- y Rocco -de 3-.

'Fue un cumpleños diferente. Muy bonito, tranquilito', describió.

Eso sí, dijo que aunque para él de lunes a viernes es temporada de trabajo, ese día 'la puerta del estudio se mantuvo cerrada'.

'El teléfono lo usé muy poco. Solo para hablar con la familia', contó.

Fue esa familia la que lo sorprendió en la tarde con una caravana de autos llenos de globos y gritos de felicitación y amor. 'Me emocioné mucho y fue la parte más difícil, pues me dolió tener a mis padres ahí al frente y no poder acercarme a abrazarlos', dijo.

Esa ha sido la parte más complicada de la cuarentena, 'esa y la parte de las actividades escolares en la casa', bromeó.

'Yo cuando estoy llevo a Mika al colegio, la ayudo con las tareas, pero esto es diferente. Son métodos nuevos de hacer las cosas, hay que imprimir, hay que ser un poco técnico de computadoras', añadió.

Pero afirma que se lo está disfrutando, pues 'nunca había estado en casa tanto tiempo y es la parte buena de todo esto'.