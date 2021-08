$!Lunay, feliz de recibir la “vibra” de sus fans en su regreso al escenario

El artista puertorriqueño Lunay, una de las grandes estrellas del movimiento musical urbano, declaró este miércoles a Efe sentirse 'bendecido' de poder regresar a los escenarios tras el parón causado por la pandemia, y recibir la 'vibra' de sus seguidores en cada una de sus presentaciones.

Las palabras de Lunay llegan después de presentarse en la jornada inaugural del Festival Lollapalooza, a finales de julio en Chicago, Illinois (EE.UU.), donde se convirtió en el segundo artista del género urbano en participar de este espectáculo.

Luego, el intérprete puertorriqueño se presentó el 20 de agosto, por segunda ocasión y ante 200.000 personas, en el festival de reggaetón y música latina Baja Beach Fest en Rosarito, México.

En este festival, Lunay compartió con otros grandes colegas del género como Ozuna, Farruko, Anuel AA, Karol G y J Balvin, entre otros.

ALEGRÍA Y VIBRA POSITIVA EN LOS ESCENARIOS

'Regresar para los escenarios, para mí, es algo que me llena de mucha alegría', destacó Jefnier Osorio Moreno, nombre de pila de Lunay.

'Más que contento me siento bendecido de salir de una pandemia y que me reciban en festivales, con fanáticos de nuevo, y que me reciba esa vibra de poder cantar a esa gente los temas nuevos', abundó el intérprete de 20 años.

En ambas presentaciones mencionadas, Lunay interpretó todos sus temas en solitario que aparecen en su más reciente disco, 'El Niño'.

Pese a no poder ofrecer presentaciones en vivo durante la pandemia, Lunay aprovechó el parón, y en agosto continuó su paso como el 'Mejor nuevo artista' del movimiento musical con el lanzamiento del tema 'Top Gone' con el rapero estadounidense Lil Mosey.

Un mes más tarde se unió a su compatriota y colega Jhay Cortez para lanzar el sencillo, 'Prendemos'.

'TODO O NADA', UN ÉXITO EN COLOMBIA

Pero no fue hasta mayo pasado que Lunay presentó su nuevo gran proyecto, 'El Niño', un disco de 15 temas, entre ellos 'Todo o Nada', actualmente número uno en las emisoras de radio en Colombia.

El tema, igualmente, copó los primeros puestos en República Dominicana y estuvo quinto en México.

El disco cuenta con colaboraciones con Chencho Corleone, Anitta, Bryant Myers, Zion, Chanell y Juliito. Estos últimos dos artistas, al igual que Lunay, forman parte de la disquera La Familia, de los productores musicales puertorriqueños Chris Jedi y Gaby Music, creadores de éxitos de algunos de los principales artistas urbanos.

Una de las próximas presentaciones que ofrecerá Lunay será el 18 de septiembre en el festival anual Summerfest en el AFI Amphitheater en Milwaukee, Wisconsin (EE.UU.).

OTROS ARTISTAS URBANOS TAMBIÉN CALIENTAN LAS TARIMAS

De esta manera, Lunay da pie a que los artistas urbanos continúen presentándose en espectáculos propios o festivales, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, en medio de la pandemia de COVID-19.

Otro intérprete urbano puertorriqueño que resaltó recientemente con su música en vivo fue Eladio Carrión, quien este pasado fin de semana se convirtió en el primer artista del género que representa en presentarse en el Coca-Cola Music Hall, en San Juan.

Fueron tres las presentaciones del llamado espectáculo 'SAUCEBOYZ', nombre que lleva su primer álbum lanzado en 2020, que ofreció Carrión en dicha sala.

Y en una de esas tres presentaciones se apareció el famoso trapero puertorriqueño Bad Bunny para cantar con Carrión el tema 'Kemba Walker'.

Bad Bunny aprovechó la oportunidad para interpretar 'Yonaguni', uno de sus temas más recientes, y para anunciar que ofrecería una segunda presentación en Puerto Rico en diciembre próximo, además de la que hará el día 11 de ese mismo mes en el estadio Hiram Bithorn, en San Juan.

'El lunes salimos con la segunda función', adelantó Bad Bunny en la noche del viernes.

Las entradas para la presentación de Bad Bunny el 11 de diciembre próximo, titulada 'P FKN R', se pusieron a la venta el viernes, y se vendieron 'en solo minutos', según informaron los productores del evento.

Será requerido que todas las personas asistentes al evento presenten la tarjeta de vacunación válida de la covid-19 o la Vacu-Id oficial proveída por CESCO Digital, para poder ser admitidos al concierto.

Además, será la primera gran presentación de Bad Bunny en su isla en más de dos años.