$!Lupillo Rivera y Snoop Dogg revolucionan el rap con una 'fusión histórica'

Una fusión entre el corrido y el rap es la que lideran los mexicanos Lupillo Rivera, Alemán y Santa Fe Klan en 'Grandes ligas', una colaboración con Snoop Dogg y B Real que pretende ser una “fusión histórica”.

'Cuando me presentaron la idea por primera vez yo pensé que George Prajin (presidente de Z Records) tenía un problema, no me imaginé la canción de esta manera, pero de verdad quedó muy interesante', expresó Lupillo este miércoles en conferencia virtual.

Según explicó el cantante, 'Grandes ligas', que será estrenada el próximo viernes, está inspirada en su éxito 'El pelotero' de la década de 1990 y de ahí se fueron desprendiendo de forma original cada una de las participaciones de los raperos.

“El que no arriesga no gana. En Estados Unidos tienen una cultura y un amor al rap y ahora nos toca aquí (en México), es el momento adecuado de hacer una mezcolanza como esta. 'Grandes ligas' es un parteaguas para la cultura urbana”, aseguró el rapero Alemán.

El cantante de Baja California, en el noroeste mexicano, ya había tenido oportunidad de trabajar con Snoop Dogg en el tema 'Mi tío Snoop' y con B Real en la canción 'Vision'.

En contraste, el acercamiento más grande que Lupillo, ícono del regional mexicano, había tenido con el autor de 'Drop It Like It's Hot' fue como su compañero de clase al haber asistido juntos al colegio en Estados Unidos.