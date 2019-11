$!Maluma invita a sus seguidores a desintoxicarse de la “basura digital”

El cantante colombiano Maluma es tan querido por sus seguidores como odiado por sus haters. Al menos eso se ve en las interacciones en sus redes sociales.

El nativo de Medellín ha cerrado su cuenta de Instagram por muy poco tiempo por algunas molestias y controversias. Ahora, el urbano se alejó de las redes por varios días para disfrutar con su familia y admitió que es la mejor decisión que puede tomar cualquier persona de vez en cuando para desintoxicarse de la “basura digital”.

“VOLVIIII!! Después de unos días sin redes sociales ni WhatsApp, definitivamente fue lo mejor que pude hacer. Los invito a que lo intenten y se desintoxiquen de tanta basura que hay en el mundo digital. Es una oportunidad para llenarse de mucha LUZ ✨Feliz lunes y feliz semana. Los amo y gracias por entenderme!! #MalumaBabyyy”, escribió el artista en su cuenta de Instagram.

Maluma no es el único que se toma unos días libres de las redes. Lo propio han hecho Bad Bunny y Selena Gómez. De hecho, Selena se ha tomado meses fuera y regresa a promocionar música.

“Las redes no lo son todo. Si no me ven mucho por aquí es porque estoy viviendo, riendo y jugando. Te invito a que luego de ver este post, no le des like y sueltes el teléfono por hoy y hagas algo que te guste mucho que hace tiempo no haces”, escribió Bad Bunny en septiembre.

