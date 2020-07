$!Maluma prepara “una bomba” mientras disfruta de ser el número uno

Sobre “AMDV”, último éxito del cantante en alcanzar el número uno en la Latin Airplay, Maluma dijo a Efe que “quería enviar un mensaje especial y emotivo a todos los que están sufriendo ante todo lo que está pasando”.

El cantante colombiano prepara una colaboración con J.Lo: “estamos grabando una bomba”, anunció en su Instagram.

Maluma ha aclarado recientemente en redes sociales los rumores sobre su posible homosexualidad, asegurando que “si fuera gay, lo habría dicho ya”.

“Aunque las cosas puedan parecer imposibles, siempre hay una manera de lograrlas” esta frase motivacional se la deben a Maluma, quien recientemente compartió esta reflexión con sus seguidores a través de un vídeo en sus “stories” de Instagram, donde el artista colombiano tiene más de 51 millones y medio de seguidores.“

Lo digo porque a mí me ha pasado”, continúa el cantante: “Algunas veces veía el camino muy oscuro, me daba miedo seguir adelante y sentía que no iba a lograrlo.

Pero, cuando cambiaba ese chip en mi cabeza, me daba cuenta de que sí era posible. Y eso que veía tan lejos, en verdad estaba sucediendo, como mi carrera musical y muchas cosas que he logrado a mi edad”.

Por eso, quiso animar a quienes escuchasen su mensaje: “les invito a que encuentren esa forma de realizar sus sueños, porque por muy difíciles o imposibles que parezcan siempre hay una manera de conseguirlos.

Les invito a que sigan soñando”, y recalcó: “lo imposible solo está en nuestra mente”.Y es que la de Maluma, que con tan solo 26 años ya tiene una carrera musical consolidada y acaba de anunciar una colaboración con Jennifer López, es una historia de imposibles vueltos posibles y sueños hechos realidad.

GOLEANDO HACIA LA MÚSICA