$!Maluma se prepara para la gira más ambiciosa del mundo pospandemia

Con el objetivo de crear una experiencia “segura”, el artista y su equipo han diseñado un escenario que se instalará en el centro de los recintos donde cantará, entre ellos los legendarios Madison Square Garden en Nueva York y The Forum en Los Ángeles.

“Desde que comenzó todo esto yo he sacado dos discos y estoy desesperado por cantar las canciones con la gente”, manifestó, en relación a los álbumes “Papi Juancho” (2020) y “7 Días en Jamaica” (2021).

Entre ensayos y la Gran Manzana

Un día antes de la charla con Maluma, los organizadores del histórico concierto en Central Park “We Love New York: The Homecoming Concert” anunciaron que el colombiano es el único latino incluido en el grupo de superestrellas que celebrarán el renacimiento de la Gran Manzana.

Otros artistas invitados para el evento del 21 de agosto son Andrea Bocelli, Wyclef Jean, Kane Brown, Barry Manilow, Bruce Springsteen, Cynthia Erivo, Don Lemon, Earth, Wind & Fire, Kenny “Babyface” Edmonds, Lucky Daye, Elvis Costello, Gayle King, Jennifer Hudson, Jimmy Fallon, Journey, Jon Batiste, The Killers, LL COOL J, The New York Philharmonic, Patti Smith, Paul Simon, Polo G, Carlos Santana y Rob Thomas. El concierto será transmitido por CNN.

“Para mí Nueva York representa muchas cosas hermosas. De hecho fue allí donde filmé mi primera película y estoy agradecido de que me invitaran para festejar con ellos”, indicó Maluma en referencia a “Marry Me”, el filme que protagoniza con Jennifer López y Owen Wilson, que se estrenará el año que viene.

Esa es una de las pocas actividades que tendrá desde ahora hasta que arranque el tour en la ciudad californiana de Sacramento. “Para hacer el tipo de show que diseñamos hay que ensayar mucho y estar muy en forma”, explicó.

“Cuando estoy en gira yo me veo y me trato como un atleta de alto rendimiento, y así me cuido”, reveló.