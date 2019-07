$!Manny Cruz habla de la extraña enfermedad que padece su hijo

Publicación integra del artista y su esposa

Hola, soy Mateo y esta es mi historia:

Finalmente hoy nos abrimos a ustedes para contarles lo que por este año y medio mantuvimos muy privado hasta no concluir con todo el proceso de cirugía.

Mateo nació con una malformación congénita en su brazo izquierdo llamada Dimelia Cubital o Mano en Espejo que consiste en tener dos huesos cúbitos y ausencia del radio, por ende, ausencia de articulación en el codo, muñeca caída, y dígitos de más, en el caso de Mateo 7 dedos con ausencia del pulgar. Nos enteramos en el momento que nació, ya se pueden imaginar el choque tan grande de emociones y a partir de ese instante nuestro mundo dió un giro, tanto por su nacimiento y por enfrentarnos a esta difícil situación.

Varios doctores y ortopedas reconocidos lo vieron y ninguno sabía o peor aún algunos dieron malos diagnósticos. El primer día de nacido le estiraron la muñeca de una forma tan cruel que solo llorábamos de la impotencia y de solo recordarlo se nos aprieta el corazón, lo que debió ser alegría en la clínica se volvió un trauma y una frustración.

Duramos 5 días en la oscuridad sin saber lo que nuestro chiquitin tenía. Llamamos a medio país tratando de obtener respuestas y varias personas coincidían en que teníamos que ver a una ortopeda llamada Elizabeth Vidal, y gracias a Silvia Callado obtuvimos una cita a los par de días y desde que la conocimos la historia fue otra. Fue la única que nos dió el diagnóstico de lo que Mateo tenía, un caso excepcional del que sólo hay menos de 100 casos registrados en el récord mundial de medicina.

Comenzamos a buscar información por todos lados y no encontrábamos nada. Vidal habló con casi todos sus colegas en RD y alrededor de América Latina y nadie sabía de un caso parecido. Hasta que un día encontró un blog en internet de un doctor en los Estados Unidos que había tratado a dos niños con lo mismo que tenía Mateo. Ya se pueden imaginar lo contento y esperanzados que estábamos de haberlo encontrado, le enviamos un correo y a esperar en Dios que lo viera y que nos contestara.

Mientras esperábamos su respuesta, teníamos otras grandes preocupaciones, y es que muchas veces este tipo de malformaciones vienen acompañadas de otras cosas y teníamos que hacerle examen de TODO con apenas solo días de nacido. Fue mucha la angustia y el estrés cada vez que le hacíamos cualquier estudio, pero gracias al Señor todos sus órganos están en excelentes condiciones. Todo esto acompañado de una gran pregunta ¿qué íbamos a hacer a nivel económico? sabíamos que esto iba a conllevar un gasto muy alto que no íbamos a poder costear, pero nada, seguíamos con mucha Fe esperando respuesta del doctor.

Finalmente recibimos un correo del Dr. Goldfarb, donde para resumirles, nos decía que Mateo iba a necesitar varias cirugías y que quería verlo a los 6 meses de edad para evaluarlo. Pero lo más grande e increíble de todo es que él y el Hospital Shriners se encargarían de cubrir por completo ambas cirugías. QUE GRAN BENDICIÓN entre todo lo que estábamos pasando como familia. Y no se queda ahí, en otro correo nos dice que también iba a ponernos en contacto con una fundación para que nos ayudara con todo lo que sería estadía, vuelos etc. ya que íbamos a tener que ir a St. Louis, Missouri (donde está el hospital) varias veces y por tiempos indefinidos.

Al día de hoy NO PODEMOS CREERLO, El Señor nos había enviado ángeles para ayudar con este duro proceso y la verdad que no tenemos como agradecerle.

Mientras esperábamos la fecha, Mateo comenzó a recibir terapia 3 veces a la semana con nuestro otro ángel María Elena Romano de Malala pues no tenía nada de movimiento en sus dedos y esta fue una de las primeras recomendaciones de sus doctores para prepararlo para las cirugías.

Llegó el momento para su primer chequeo en St. Louis en julio del 2018. En esa primera visita le hicieron varios estudios, entre ellos un MRI donde hubo que sedarlo por completo y se pautó la primera cirugía que sería la del codo (para que pueda doblarlo un poco y su brazo sea mas funcional, al tener ausencia de radio Mateo prácticamente no tiene un “codo” y su brazo estaba totalmente recto). Con esta se quería lograr un ángulo del brazo de 90 grados pero solo se pudo unos 55 grados aprox. Ya estábamos advertidos de la complejidad de esta cirugía así que aunque un poco tristes en su momento, la realidad es que dentro de todo hubo luz en el camino y se logró que doblara esos grados.

Todo iba muy bien hasta que llegamos a Sto. Dgo y a los tres días descubrimos que había adquirido una infección y no cualquiera, para resumirles con que duramos meses lidiando con todos los especialistas de diferentes áreas del país, medicamentos, antibióticos de TODO. Ya casi estábamos por tomar un vuelo porque varios doctores coincidían que ese hoyo que se le hizo tan grande (más grande del tamaño de una moneda de 25 pesos) no iba a cerrar nunca si no era con una cirugía de injerto de piel. Nosotros confiados de que iba a cerrar nos agarramos de Dios y para hacerles la historia corta: El hoyo luego de 4 meses de cambiarle y curarle la herida todos los días metódicamente nosotros mismos en casa (otra prueba muy grande), cerró en Marzo desde noviembre que estaba abierto, sin cirugía y con unos antibióticos que tuvimos que conseguir en USA gracias al Dr. José Yunen un reconocido infectólogo que nos pidió confiar en él y darle tiempo.

Luego de cerrado ese capítulo ya sólo estábamos a ley de tres meses para su segunda cirugía que fue hace unas semanas atrás, el pasado 2 de julio: La Mano y la muñeca. Se le quitarían dos deditos y con uno de los otros se le haría un pulgar, se trasladarían tendones de abajo de la muñeca para ponerle arriba y neutralizarían la muñeca con un clavo para que esté menos caída.

Justo antes de ayer martes 23 de julio a tres semanas de haber sido operado le quitaron el yeso, una impresión muy fuerte para nosotros como padres ver todas esas cicatrices, moretones, un clavo que sobresale por encima de su muñeca e inflamación en el brazo de nuestro chiquitín. Nos toca quedarnos en St. Louis unos días más para el proceso de recuperación y pronto iniciar con las terapias.

Ahora a confiar mucho más en Dios para que la manito de nuestro bebé se desarrolle sin problemas y le sea lo más funcional posible para su diario vivir.

Para cada padre la situación que le toque vivir con su hijo siempre será la mas difícil aunque sea una gripe. Esta es la nuestra y no ha sido nada fácil, pero hemos sido bendecidos con un hijo sumamente inteligente y hermoso, además con muchas personas que nos han ayudado tanto que ya se han vuelto familia.

Esta situación ha sido de gran aprendizaje en muchos aspectos para nosotros y hoy lo compartimos con ustedes para que vean una muestra de la gran misericordia de Dios que a pesar de todas las adversidades, nunca nos desamparó y que en un futuro quisiéramos ver la posibilidad de ayudar a otras familias con casos similares.

Gracias infinitas desde lo más profundo de nuestros corazones a todos nuestros familiares, amigos, a la Fundación World Pediatric Project, a cada doctor que nos ayudó muy en especial al Dr. Goldfarb y la Dra. Vidal, al Hospital Shriners, a su fisio terapeuta María Elena, a cada voluntario que nos tendió la mano, a todas esas personas que hacían cadenas de oraciones sin ni siquiera conocernos, pero más que nada a nuestro Señor y Salvador quien nos envió a este angelito que ha llenado nuestra casa de un amor maravilloso y que nos ha enseñado TANTO, tan fuerte, tan alegre, nada de esto ha afectado su alegría, ni su forma de ser. Solo quienes han vivido el proceso con nosotros pueden entender mucho más de lo que hablamos.

Mateo es un verdadero CAMPEÓN y sabemos con certeza que Dios tiene un propósito muy grande con él.

Los Cruz Peguero