Melymel ayudó a una mujer a dar a luz en plena calle

La rapera dominicana Melymel contó en sus redes sociales cómo ayudó a una mujer y su esposo a traer a su criatura al mundo. Esto después de haber sido acusada de provocar un accidente, razón por la decidió emitir las declaraciones en el vídeo.

Melymel señaló lo siguiente: “A los que me estaban grabando y voceándome en la calle hace un rato, yo no estaba escapándome de un accidente. El carro que estaba detrás de mí tenía una señora que estaba dando a luz en plena calle sin asistencia médica. Como ando con dos botiquines me paré a darle uno porque su esposo estaba desesperado”, contó la artista.

Relató que luego de desmontarse aportó como buena ciudadana ayudando a esta pareja. “Me desmonté a desinfectarme las manos y amarrarle el ombligo al recién nacido para que pudiesen cortárselo mas fácil cuando llegara la ambulancia posteriormente con los equipos adecuados”.

Finalmente, para acabar con las dudas pidió que investiguen antes de escribir en las redes o subir un vídeo. “Sé que las madres me van a entender. Les pido que por favor dejen de hacer daño y especular sin saber. Por eso uno se pone insensible y no quiere estar ayudando gente.

La acción fue aplaudida por los seguidores. “Hacer el bien sin importar lo que digan o especulen ❤ para ti queda la gratitud y para ellos el recuerdo de tu favor”, fue uno de los buenos comentarios.

Mira el vídeo arriba.