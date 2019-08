$!Miley Cyrus explota: “Mi divorcio con Liam no fue por infidelidad”

La cantante Miley Cyrus recurrió a Twitter para defenderse de los que la acusan de infidelidad luego de que se filtraran las fotos besándose con la bloguera Kaitlynn Carter.

Poco más de una semana de anunciar su separación, el actor australiano Liam Hemsworth decidió el miércoles poner fin a su matrimonio con la cantante tras una unión matrimonial de 8 meses y 10 años de relación.

Cyrus expresó de forma contundente que no se divorció por infidelidad. “Puedo admitir muchas cosas, pero me niego a admitir que mi matrimonio terminó por infidelidad. Liam y yo hemos estado juntos por una década. Lo he dicho antes y continúa siendo cierto, amo a Liam y siempre lo haré”, escribió la también actriz.

En otro tuit dijo: “Puedo aceptar que la vida que he elegido significa que debo vivir completamente abierta y transparente con mis admiradores que amo, el 100% del tiempo. Lo que no puedo aceptar es que me digan que estoy mintiendo para encubrir un crimen que no he cometido. No tengo nada que ocultar”.

“Pero la verdad es que, una vez que Liam y yo nos reconciliamos, me comprometí en serio. No hay secretos para descubrir. He aprendido de cada experiencia en mi vida. No soy perfecta, no quiero serlo, es aburrido. La conclusión es que he crecido”, añadió.

Cyrus afirmó que en su adolescencia fumó marihuana y experimentó con otras drogas.

“En este punto tuve que tomar una decisión saludable para mí misma para dejar atrás una vida anterior. Estoy más sana y feliz que nunca. Pueden decir muchas cosas de mí, pero no soy una mentirosa. Me enorgullece decir que simplemente estoy en un lugar diferente de donde estaba cuando era más joven”, reiteró la intérprete de “Party in the Usa”.